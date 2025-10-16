UNAM lanza programa de atención mental a alumnos

Leonardo Zurita, rector de la UNAM, y Zoé Robledo, director del IMSS; refrendaron el convenio qué garantiza la cobertura médica de la comunidad estudiantil

A casi cuatro semana de que un estudiante fuera asesinado por otro alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó un programa para atender la salud mental de su comunidad, al considerar que el contexto internacional en materia de seguridad, ambiente y digitalización han impactado en su salud.

Esta casa de estudios presentó este jueves el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, con el cual se pretende identificar a la población en riesgo, darle seguimiento y brindar atención.

El programa estará a cargo de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, a cargo de Fernando Macedo Chagolla, y coordinado por la doctora en Psicología Social, María Elena Medina-Mora Icaza.

Con esto se promoverá el desarrollo de la comunidad universitaria basada en evidencia y en las necesidades de cuidado y salud mental, además de trastornos. Para esto se contará con acompañamiento emocional y se aprovechará la información del Examen Médico Activo que se aplica cuando los estudiantes ingresan a la UNAM.

El protocolo incluirá internet y líneas telefónicas para ofrecer asistencia; también atención presencial con espacios enfocados a la atención y apoyo emocional, para luego ser atendidos por especialistas según los resultados de la evaluación, por medio de “primeros auxilios emocionales”.

El acuerdo, firmado en la Torre de la Rectoría, confirma, engloba y homologa muchas de las acciones que ya se venían realizando ı Foto: Cuartoscuro

También se suman las actividades culturales y deportivas que se realizan desde la Dirección General de Atención a la Comunidad que conduce Joaquín Narro Lobo.

El rector, Leonardo Lomelí Vanegas enfatizó que los servicios abarcaran a trabajadores y docentes, la prioridad estará en la población estudiantil en los planteles de educación media superior a causa del “contexto caracterizado por la complejidad y la incertidumbre”.

Argumentó que los alumnos enfrentan un nivel de tensión “sin precedentes”, que se han agudizado por “fenómenos contemporáneos” como el uso de drogas sintéticas, los temores por las guerras y conflictos globales, el cambio climático y las distintas formas de violencia, así como lo que se vive dentro de las familias y la “hiperconectividad” que ha llevado a pasar un amplio tiempo frente a pantallas.

“Los datos y la experiencia confirman que estos elementos impactan negativamente el desarrollo neuropsicológico y los procesos de aprendizaje, por lo que representa un reto para la Universidad Nacional, el cual se atenderá al brindar apoyo a su comunidad con cuidado, empatía, acompañamiento y prevención”, dijo.

