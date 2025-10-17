Vinculan a proceso a implicado en asesinato del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a presunto implicado en el asesinato del abogado frente al Poder Judicial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Héctor “N”, sujeto detenido por su probable participación en el asesinato del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre en la llamada Ciudad Judicial.

Añadió que el Juez también le impuso la prisión preventiva, así como un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Durante la audiencia inicial, el juez resolvió la vinculación a proceso del imputado, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria”, informó la Fiscalía de la Ciudad de México en un comunicado.

David Cohen Sacal, abogado asesinado en inmediaciones de Ciudad Judicial. ı Foto: Cuartoscuro / Despacho CMCH / La Razón

El homicidio de David Cohen Sacal, reconocido abogado litigante, causó conmoción entre el gremio jurídico. El ataque ocurrió a plena luz del día, frente a las instalaciones del Poder Judicial, cuando Cohen salía de una diligencia.

En ese momento, un agente de la Policía de Investigación (PDI) repelió la agresión e hirió a uno de los presuntos responsables, identificado como Héctor “N”, quien fue detenido en el lugar.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó videos, fotografías y peritajes balísticos que ubican al imputado en la escena del crimen. En su defensa, Héctor “N” afirmó que fue engañado para participar en el ataque y que desconocía al resto de los implicados, asegurando que le dijeron que “solo iban a dar un susto”.

Las investigaciones apuntan a que el crimen fue planeado, y que participaron al menos otras dos personas: Donovan “N”, presunto cómplice, y un sujeto apodado “El Goofy”, quien habría reclutado a los agresores, proporcionado el arma y una fotografía de la víctima, además de un pago adelantado.

La FGJCDMX continúa indagando para determinar quién ordenó el homicidio y si está relacionado con alguno de los litigios que Cohen llevaba al momento de su muerte.

