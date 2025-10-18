Dictan prisión preventiva a Donovan ‘N’, ligado al asesinato del abogado David Cohen

Un juez de control del Reclusorio Sur dictó este sábado prisión preventiva a Donovan “N”, quien permanece vinculado a la investigación sobre el asesinato del abogado penalista David Cohen Sacal.

La medida se tomó tras una audiencia en la que se le imputaron los delitos de portación de arma de fuego, cohecho y delitos contra la salud.

De acuerdo con los informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el ataque ocurrió el 13 de octubre en las inmediaciones de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), cuando Cohen salió de sus oficinas y fue asaltado a tiros.

Informaron que el primer detenido fue Héctor “N”, de 18 años, señalado como autor material del disparo. Según las investigaciones, Héctor habría recibido entre 30,000 y 50,000 pesos por ejecutar el ataque, y resultó con una herida en el brazo durante el incidente.

Ambos detenidos se encuentran bajo el resguardo de las autoridades mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

¿Quién disparó?

Los reportes indican que Héctor “N” fue quien accionó el arma contra Cohen. En tanto, Donovan “N” está señalado como presunto cómplice, mediador o participante del plan; por lo tanto, la FGJ investiga su grado de participación (ya sea como conductor, encubridor o enlace) en el esquema del homicidio.

El video del ataque

Un nuevo video difundido en redes muestra la secuencia del ataque y la huida de los agresores. En las imágenes de cámaras de seguridad del complejo judicial se observa a un hombre con casco de motociclista que corre tras los disparos, mientras otro individuo tropieza al intentar huir.

Según informes, el sujeto que corre con casco sería Donovan “N”, lo que contradice la versión inicial de que huyó en bicicleta. También se ve a Héctor “N” recibir un impacto en el brazo, aparentemente por parte de un agente de la Policía de Investigación, después de perpetrar el ataque.

Situación jurídica

Durante la audiencia, la defensa de Donovan “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que extiende el plazo para que la autoridad determine su situación de vinculación a proceso por los delitos imputados. Esto implica que la resolución sobre su posible vinculación aún no está definida.

Donovan permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las diligencias de investigación. La FGJ fijó un plazo para cerrar la investigación complementaria, en tanto busca aportar pruebas suficientes respecto a su participación en el esquema delictivo.

Vinculan a proceso a presunto implicado en el asesinato del abogado frente al Poder Judicial ı Foto: X @FGJCDMX

David Cohen Sacal, de 48 años, era un reconocido abogado penalista en la Ciudad de México y mantenía cercanía con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra.

Su trayectoria profesional y su participación crítica hacia ciertas reformas judiciales lo habían colocado en el ojo público, en el centro de un crimen que ha generado conmoción en el gremio legal y la sociedad.

Las autoridades reiteran que la investigación sigue abierta y que se continúa recabando evidencia para esclarecer plenamente los hechos.

