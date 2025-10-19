Giovani Gutiérrez presenta su Primer Informe: ‘Somos un gobierno de logros’

El alcalde Giovani Gutiérrez ofrece su primer Informe de Gobierno de su segundo periodo ante una cifra récord de 30 mil asistentes en Coyoacán.

Ante más de 30 mil personas -cifra récord de asistentes- el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar presentó su primer Informe de Gobierno de su segundo periodo a cargo de la alcaldía Coyoacán, en donde aseguró que no hay una sola colonia, unidad, barrio o pueblo en la demarcación en el que no se haya realizado algún trabajo o servicio.

Al declarar a Coyoacán listo para recibir la Copa del Mundo, el Alcalde dijo:

“Hemos visitado y emprendido acciones en las 163 unidades territoriales de nuestra querida Alcaldía. Los resultados son fehacientes y comprobables, pues han sido replicados y hemos puesto agenda en Coyoacán, desde el combate a las chelerías, la chatarrización, la recuperación de espacios públicos hasta la rehabilitación de mercados, escuelas e instalaciones deportivas”, precisó.

Acompañado por diputados federales y locales, senadores, líderes de partidos, representantes de organizaciones civiles y asociaciones diversas, así como con la presencia de la Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes -en representación de la Jefa de Gobierno Clara Brugada- el alcalde sostuvo que su gobierno es de diálogo y su tarea, como en la policía, es convencer y no vencer.

“Seguiremos siendo una Alcaldía en constante diálogo y coordinación con todos los niveles de Gobierno porque la política es el arte de convencer y no de vencer. Hoy refrendo mi compromiso: hasta el último día de este gobierno, seguiré trabajando con la misma energía, con la misma convicción y con la misma entrega porque Coyoacán lo vale, porque su gente lo merece y porque es mi compromiso personal”, indicó.

Coyoacanenses asisten al primer informe de gobierno de Giovani Gutiérrez, quien destacó acciones en las 163 unidades territoriales de la demarcación. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Giovani Gutiérrez, quien contó con la simpatía de los coyoacanenses para reelegirse el año pasado, dio a conocer una lista de las acciones más notables que han llevado a la demarcación a colocarse en los primeros lugares de eficiencia administrativa, de seguridad, de transparencia y de buen uso de los recursos públicos que, dijo, es dinero de los ciudadanos.

“Agradezco su confianza. Este proyecto no hubiera sido posible sin ustedes. Seguiremos gobernando con una visión democrática, humanista e incluyente. De nuestro lado seguirán contando con un gobierno abierto y transparente en el ejercicio del gasto público, de los recursos que son de ustedes.

Giovani Gutiérrez, titular de la alcaldía Coyoacán, agradece la confianza y refrenda su compromiso de mantener un gobierno abierto y transparente. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

De cara a la Copa del Mundo 2026, nos declaramos listos para recibir a millones de visitantes con las acciones que están en curso y con las que, en coordinación con los gobiernos local y federal, seremos como siempre los mejores anfitriones así como con obras que perduren más allá de cinco partidos”, aseguró.

Al informe de Giovani Gutiérrez asistieron los alcaldes Luis Mendoza, Mauricio Tabe, Alessandra Rojo y representantes políticos como Jorge Romero, Jesús Zambrano, Beatriz Paredes Rangel, Luisa Gutiérrez, Alejandra Barrales, así como representantes de la Marina, al IECM, organismos empresariales, civiles y su familia.

