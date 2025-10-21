CDMX registra MALA calidad del aire HOY 21 de octubre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Este martes 21 de octubre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es MALA, lo que representa alto riesgo a la salud de la población de la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes durante este 20 de octubre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 21 de octubre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este martes 21 de octubre, se registra MALA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general reducir las actividades físicas al aire libre.

A las 15:00 horas, tres estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Coyoacán (CCA)

Álvaro Obregón (PED)

En contraste, sólo dos registran BUENA calidad del aire:

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Al mismo tiempo, en otras tres estaciones se reporta calidad del aire ACEPTABLE:

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

A las 15:00 horas, ocho estaciones de monitoreo se mantienen en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Cuajimalpa (CUA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Miguel Hidalgo (MGH)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 21 de octubre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 21 de octubre, siete estaciones de monitoreo en el Estado de México reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Sólo una estación registra BUENA calidad del aire:

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Por otra parte, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este 21 de octubre. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 21 de 0ctubre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico publica cada hora el estado de la calidad del aire. Ante concentraciones altas de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr