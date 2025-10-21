Dan prisión preventiva a Donovan ‘N’, sujeto implicado en asesinato de David Cohen.

Un juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra Donovan “N”, sujeto presuntamente implicado en asesinato del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre del 2025, en la llamada Ciudad Judicial, en la CDMX.

En tanto, la defensa de Donovan “N” solicitó este martes la duplicidad del término constitucional, situación que extiende el plazo para que la autoridad determine su situación de vinculación a proceso por los delitos imputados.

De esta forma, el juzgador estableció el día viernes 24 de octubre del presente año como la fecha para definir si el imputado es o no vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

La semana pasada, Donovan “N” recibió la misma medida cautelar, pero por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. En esta ocasión fue por el caso de David Cohen.

Por el asesinato del litigante se han detenido al menos dos personas y hay una más que se encuentra prófuga:

Héctor “N” (DETENIDO)

Donovan “N” (DETENIDO)

Erick, alias “El Goofy”

Los reportes indicaron que Héctor “N” fue quien accionó el arma contra Cohen. En tanto, Donovan “N” está señalado como presunto cómplice, mediador o participante del plan.

Erick, alias “El Goofy”, fue señalado como el presunto autor intelectual del crimen, por lo que las autoridades de la CDMX ya le siguen la pista.

¿Quién era David Cohen, abogado asesinado en Ciudad judicial?

David Cohen Sacal, de 48 años, era un reconocido abogado penalista en la Ciudad de México y mantenía cercanía con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra.

Su trayectoria profesional y su participación crítica hacia ciertas reformas judiciales lo habían colocado en el ojo público, en el centro de un crimen que ha generado conmoción en el gremio legal y la sociedad.

David Cohen Sacal, abogado asesinado ı Foto: cmch.com.mx

Las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y que se continúa recabando evidencia para esclarecer plenamente los hechos.

