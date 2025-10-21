Gobierno de CDMX presentará en noviembre acuerdo con transportistas sobre aumento de tarifas

Transportistas exigen aumento a las tarifas del transporte público en la Ciudad de México.

Luego de que transportistas amagaran con bloquear los principales accesos y vialidades de la capital, el Gobierno de la Ciudad de México adelantó que en noviembre presentará el acuerdo alcanzado con el gremio, que demanda un aumento de las tarifas del transporte público o un bono para la compra de combustible.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, aseguró que, junto con los secretarios de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, y de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, se han atendido las peticiones del sector para elaborar una propuesta que harán al todo el gremio en los próximos días, a fin de concretar un acuerdo “entre esta semana y la siguiente”.

“Hemos estado en comunicación con los transportistas, hemos escuchado sus planteamientos, sus demandas. Con el secretario de Finanzas y de Movilidad estamos generando una propuesta. Vamos a hacerles una propuesta, (...) el comunicado que se les dará será no sólo a los que se han venido manifestando, sino a todo el gremio de transportistas de la Ciudad de México”, explicó Cravioto.

Lo anterior, luego de que la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que sus más de 8 mil agremiados cerrarán los principales accesos la Ciudad de México el próximo miércoles 29 de octubre, para presionar la entrega de un subsidio al combustible o un incremento de hasta 100 por ciento en las tarifas del transporte público, o bien su homologación con las del Estado de México, donde el pasado 15 de octubre se autorizó un aumento de dos pesos al pasaje mínimo.

La organización ha acusado al gobierno capitalino de no atender sus demandas y ha señalado que el secretario de Gobierno no acudió a una reunión en agosto. La FAT había convocado a una movilización el 1 de septiembre, que fue cancelada tras el compromiso de las autoridades de instalar mesas de diálogo.

En tanto, este martes Cravioto afirmó que la intención del gobierno capitalino es que el acuerdo quede definido a más tardar en la próxima semana , para darlo a conocer oficialmente en noviembre.

Aunque aseguró que han avanzado en la propuesta, advirtió que los bloqueos de accesos o vialidades no acelerarán el proceso.

“Nosotros los seguimos buscando para evitar bloqueos, porque el que se den los bloqueos no implica que se acelere este proceso que, insisto, ya vamos muy avanzados y vamos a hacer un planteamiento para que en el mes de noviembre pueda estar en vigencia ”, subrayó.

