Transportistas anuncian megabloqueo de accesos a la CDMX el 29 de octubre

Al insistir en sus demandas, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que el miércoles 29 de octubre sus más de 8 mil agremiados cerrarán los principales accesos la Ciudad de México para exigir el aumento de las tarifas del transporte público o un bono para la compra de combustible.

Sin precisar las vialidades afectadas, la organización reiteró las demandas que ya había expuesto el 15 de octubre, al señalar que el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, no han atendido las peticiones del gremio, pese a que, aseguran, el sector opera en números rojos.

Lo anterior, tras el aumento de dos pesos al pasaje mínimo en el Estado de México, que, según el gobierno mexiquense, busca “la modernización y viabilidad de la prestación del servicio en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”.

Transportistas anuncian bloqueos en CDMX para el 29 de octubre. ı Foto: Cortesía FAT

¿Qué vialidades podrían cerrar por el megabloqueo del 29 de octubre?

Aunque la FAT no compartió una lista oficial, se prevé que las movilizaciones del 29 de octubre afecten los principales accesos y avenidas de la capital, entre ellas:

Calzada de Tlalpan

Insurgentes

Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Autopista México - Cuernavaca

Autopista México - Pachuca

Autopista México - Puebla

Hasta el momento no se han confirmado los puntos exactos y, como ocurrió el 29 de agosto, la protesta podría cancelarse o posponerse si la organización obtiene una respuesta del gobierno capitalino.

El pasado 29 de julio, transportistas marcharon sobre la Calzada de Tlalpan rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para demandar un incremento del 100 por ciento a la tarifa o su homologación con la del Estado de México.

Tras esa protesta, el gremio acordó reuniones con el secretario de Gobierno para discutir un posible ajuste tarifario o la entrega de un subsidio al combustible.

Sin embargo, el 26 de agosto la FAT denunció que Cravioto no acudió a una reunión previamente pactada y anunció una nueva movilización para el 1 de septiembre, que fue cancelada después de que el gobierno se comprometió a instalar mesas de diálogo.

¿Cuál es la tarifa vigente del transporte público en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el 15 de junio de 2022 entró en vigor el aumento de 1 peso a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México, calificado desde entonces como “insuficiente” por transportistas, que exigían un incremento de entre 3 y 5 pesos.

Desde esa fecha, las tarifas se han mantenido:

Microbuses y vagonetas

6 pesos, los primeros 5 kilómetros

6.50 pesos, de 5 a 12 kilómetros

7.50 pesos, más de 12 kilómetros

Autobuses

7.00 pesos, los primeros 5 kilómetros

8.00 pesos, más de 5 kilómetros

Tarifas vigentes para el transporte público en la Ciudad de México. ı Foto: Semovi

