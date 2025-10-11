Aumentan tarifas del transporte público en Edomex: cuánto costará y dónde aplica

El incremento de 12 a 14 pesos genera opiniones encontradas entre quienes dependen del transporte público diariamente

A partir del 15 de octubre de 2025, el costo del pasaje mínimo en el transporte público del Estado de México subirá de 12 a 14 pesos. Este ajuste aplica a camiones, microbuses y combis en rutas urbanas y suburbanas, con un cargo extra de 25 centavos por cada kilómetro adicional recorrido.

En el Periódico Oficial, gobierno estatal aseguró que el aumento es necesario para la modernización del sector; además, busca que prestación del servicio “en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”.

¿Para quiénes no aplica el aumento a la tarifa del transporte público?

Estarán exentos del ajuste menores de cinco años y adultos mayores que presenten su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Recordando que este es el primer aumento desde 2019, cuando la tarifa mínima pasó de 10 a 12 pesos.

Tarifas y municipios afectados

El nuevo esquema tarifario contempla dos modalidades principales: transporte colectivo (urbano y suburbano) y transporte mixto (rural o de difícil acceso).

Tarifa general urbana y suburbana

Tarifa mínima: 14 pesos por los primeros 5 kilómetros.

Costo adicional : 0.25 pesos por cada kilómetro extra.

Fecha de aplicación: a partir del 15 de octubre de 2025 en todo el Estado de México.

Esta tarifa aplicará principalmente en los municipios metropolitanos y conurbados del Valle de México y del Valle de Toluca, entre ellos:

Toluca

Metepec

Lerma

Almoloya de Juárez

Zinacantepec

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Naucalpan

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Tecámac

Tultitlán

Chimalhuacán

Ixtapaluca

La Paz

Chalco

Valle de Chalco

Tarifa especial para zonas rurales o mixtas

En 27 municipios del sur y centro de la entidad se aplicará una tarifa diferenciada:

Tarifa mínima : 11 pesos por los primeros 10 kilómetros.

Costo adicional: 0.25 pesos por cada kilómetro extra.

Esta modalidad aplica en zonas de difícil acceso o rurales, donde la operación de las rutas implica mayores distancias y menor afluencia de usuarios. Los municipios son:

Amanalco

Donato Guerra

Ixtapan del Oro

Otzoloapan

Santo Tomás

Valle de Bravo

Villa de Allende

Zacazonapan

Almoloya de Alquisiras

Coatepec Harinas

Ixtapan de la Sal

Joquicingo

Malinalco

Ocuilan

Sultepec

Tenancingo

Texcaltitlán

Tonatico

Villa Guerrero

Zacualpan

Zumpahuacán

Amatepec

Luvianos

Tlatlaya

San Simón de Guerrero

Tejupilco

Temascaltepec

Modernización y eficiencia del transporte

El gobierno estatal destacó que los recursos obtenidos se invertirán en la renovación de unidades, la implementación de tecnologías limpias, y la mejora en la seguridad de los usuarios.

El objetivo es avanzar hacia un transporte público más eficiente, seguro y sustentable para los mexiquenses.

