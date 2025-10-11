Aumentan tarifas del transporte público en Edomex: cuánto costará y dónde aplica

A partir del 15 de octubre de 2025, el costo del pasaje mínimo en el transporte público del Estado de México subirá de 12 a 14 pesos. Este ajuste aplica a camiones, microbuses y combis en rutas urbanas y suburbanas, con un cargo extra de 25 centavos por cada kilómetro adicional recorrido.
En el Periódico Oficial, gobierno estatal aseguró que el aumento es necesario para la modernización del sector; además, busca que prestación del servicio “en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”.
¿Para quiénes no aplica el aumento a la tarifa del transporte público?
Estarán exentos del ajuste menores de cinco años y adultos mayores que presenten su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Recordando que este es el primer aumento desde 2019, cuando la tarifa mínima pasó de 10 a 12 pesos.
Tarifas y municipios afectados
El nuevo esquema tarifario contempla dos modalidades principales: transporte colectivo (urbano y suburbano) y transporte mixto (rural o de difícil acceso).
Tarifa general urbana y suburbana
- Tarifa mínima: 14 pesos por los primeros 5 kilómetros.
- Costo adicional: 0.25 pesos por cada kilómetro extra.
- Fecha de aplicación: a partir del 15 de octubre de 2025 en todo el Estado de México.
Esta tarifa aplicará principalmente en los municipios metropolitanos y conurbados del Valle de México y del Valle de Toluca, entre ellos:
- Toluca
- Metepec
- Lerma
- Almoloya de Juárez
- Zinacantepec
- Ecatepec
- Nezahualcóyotl
- Tlalnepantla
- Naucalpan
- Cuautitlán Izcalli
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Tecámac
- Tultitlán
- Chimalhuacán
- Ixtapaluca
- La Paz
- Chalco
- Valle de Chalco
Tarifa especial para zonas rurales o mixtas
En 27 municipios del sur y centro de la entidad se aplicará una tarifa diferenciada:
- Tarifa mínima: 11 pesos por los primeros 10 kilómetros.
- Costo adicional: 0.25 pesos por cada kilómetro extra.
Esta modalidad aplica en zonas de difícil acceso o rurales, donde la operación de las rutas implica mayores distancias y menor afluencia de usuarios. Los municipios son:
- Amanalco
- Donato Guerra
- Ixtapan del Oro
- Otzoloapan
- Santo Tomás
- Valle de Bravo
- Villa de Allende
- Zacazonapan
- Almoloya de Alquisiras
- Coatepec Harinas
- Ixtapan de la Sal
- Joquicingo
- Malinalco
- Ocuilan
- Sultepec
- Tenancingo
- Texcaltitlán
- Tonatico
- Villa Guerrero
- Zacualpan
- Zumpahuacán
- Amatepec
- Luvianos
- Tlatlaya
- San Simón de Guerrero
- Tejupilco
- Temascaltepec
Modernización y eficiencia del transporte
El gobierno estatal destacó que los recursos obtenidos se invertirán en la renovación de unidades, la implementación de tecnologías limpias, y la mejora en la seguridad de los usuarios.
El objetivo es avanzar hacia un transporte público más eficiente, seguro y sustentable para los mexiquenses.
