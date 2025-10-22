Arreglo de megasocavón concluirá el sábado, dicen

Trabajadores laboran en la remediación del socavón, en Iztapalapa, el lunes.

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, afirmó que los trabajos para reparar el megasocavón de la colonia Renovación, en Iztapalapa, registran un avance del 70 por ciento y la obra concluirá la noche del 25 de octubre.

El funcionario explicó que el retraso de 19 días, reportado por La Razón, se debió a las condiciones climáticas, en especial a las lluvias del 27 de septiembre, que impidieron continuar con las labores.

El Dato: A sólo unas cuadras de donde se originó el megasocavón, La Razón ubicó otra oquedad, justo en el cruce de la Cerrada 6 y la Avenida 8, en la colonia Renovación.

“El porcentaje de avance actual es de un 70 por ciento. Los desafíos que se han tenido han sido las condiciones climáticas, principalmente. De hecho, cuando se hizo el arranque de la obra se dijo que se concluiría en 15 a 20 días, siempre y cuando hubiera condiciones óptimas, cosa que lamentablemente no sucedió”, respondió Esparza Hernández en conferencia.

Sin embargo, de acuerdo con los plazos oficiales, el periodo de 15 días para concluir la obra se cumplía el 27 de septiembre, es decir, antes de que sobre Iztapalapa cayeran 91 milímetros de agua pluvial, de acuerdo con datos de la propia Segiagua.

6.30 metros de ancho y 8 de profundidad tenía el socavón en Iztapalapa

27 familias fueron evacuadas de sus viviendas debido a la oquedad

El pasado 25 de octubre, este diario informó que, de acuerdo con el director de Servicios Urbanos de Iztapalapa, Alfonso González May, la oquedad afectó a 16 viviendas, por lo que 27 familias fueron evacuadas, mismas que aún no regresan a sus hogares.

Durante el jueves 23 y el viernes 24 se realizará el relleno del socavón, la colocación de la tubería de agua potable y la reposición de banquetas y guarniciones que resultaron dañadas.

Esta situación ha provocado descontento entre los habitantes de la zona, pues consideran que los avances en la reparación han sido lentos.

Ayer, Esparza Hernández también presentó el cronograma de trabajos que permitirá concluir la reparación del megasocavón en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa.

Las actividades del miércoles 22 de octubre serán colar la estructura y acondicionar el suelo, pasos clave para garantizar la estabilidad de la zona afectada.

Finalmente, el sábado 25 se llevará a cabo el asfaltado final de la calle, con lo que se espera la reapertura completa de la vialidad y la normalización del tránsito para vecinos y automovilistas.

Sobre las 27 familias que fueron desplazadas de las casas que rodean el megasocavón aún no regresan a casa, pero el titular de Segiagua informó que estas viviendas ya no están en peligro.

“Ha sido importante la seguridad estructural de toda la infraestructura que está alrededor del socavón.

“Las casas fueron lo primero que se cuidó, por eso se puso la estructura de acero que es como un reforzamiento… para asegurar que el socavón ya no creciera”, señaló Esparza Hernández.

Sobre esto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, mencionó que su administración va a hacer lo necesario para salvaguardar a las 27 familias que fueron desalojadas de sus hogares por el hoyo.