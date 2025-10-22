Asesinato de David Cohen: revela video del momento exacto del ataque

El abogado David Cohen Sacal, fue asesinado tras un ataque armado frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, la tarde del lunes 13 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor fue identificado como Héctor ‘N’, de 18 años, quien se acercó al litigante y le disparó a quemarropa en la cabeza. En el lugar, un agente de la Policía de Investigación (PDI) reaccionó al ataque y logró detener al joven cuando intentaba escapar.

El abogado fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue sometido a cirugía; sin embargo, horas más tarde perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

David Cohen Sacal, el abogado asesinado en CDMX ı Foto: cmch.com.mx

Captan momento exacto

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto del asesinato de David Cohen. En las imágenes se observa al presunto asesino esperando a su víctima en una jardinera frente al edificio del Poder Judicial, segundos antes de abrir fuego.

De igual forma se puede observar a David Cohen avanzar hacía la avenida a paso lento, momento en el que el atacante dispara en su contra e intenta huir del sitio, mientras personas que se encontraban en el lugar corren.

Las autoridades capitalinas confirmaron que Héctor “N” fue el responsable directo del ataque, mientras que Donovan “N” habría fungido como cómplice o mediador en la planeación del crimen.

Asimismo, se informó que un tercer involucrado, Erick, alias “El Goofy”, es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato, y actualmente es buscado por la Policía de la Ciudad de México.

David Cohen, de 45 años, era un abogado reconocido por representar a figuras públicas y empresarios de alto perfil, entre ellos Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul; el actor Sebastián Rulli y el futbolista Salvador Carmona.

En redes ya circula el video del momento exacto donde el asesino de David Cohen Sacal, se encontraba esperando al abogado en una jardinera frente a las instalaciones del Poder Judicial de la CDMX, minutos antes del ataque. #Ataque #Seguridad #México #Abogado pic.twitter.com/rxC6Xa42eY — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 22, 2025

