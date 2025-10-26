Mega Procesión de Catrinas 2025 en CDMX: sigue EN VIVO el recorrido

La Mega Procesión de Catrinas 2025 llena de color, música y tradición las calles de la Ciudad de México. El desfile partirá del emblemático Ángel de la Independencia y recorrerá todo Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino, en lo que es una de las celebraciones más esperadas del Día de Muertos.

Debido al paso del contingente, se prevé una reducción de carriles y cierres viales en importantes avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo, por lo que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) recomiendan anticipar los traslados y consultar las alternativas viales.

La ciudad recibe a cientos de catrinas y catrines que rendirán homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas de México.

Así se vive la procesión

20:00 horas. La Mega Procesión De Catrinas arriba a la Plaza de la Constitución, mientras con color, música y un gran ambiente entre la gente una parte del desfile sigue en Paseo de la Reforma.

▶ #Video | Los contingentes de catrinas continúan su camino sobre Paseo de la Reforma



19:00 horas. La procesión de catrinas se encuentra a la altura de la Diana Cazadora, en donde familias enteras disfrutan del desfile lleno de color.

▶ #Video | Nos encontramos a la altura de la Diana Cazadora en donde miles de personas se concentran esta noche para apreciar el desfile. La Mega procesión de las catrinas se llena de celebración y festejo con aplausos y porras



18:30. La procesión continúa su camino a lo largo de Paseo de la Reforma, en donde el servicio de la Línea 7 se encuentra suspendido en algunas de las estaciones.

▶ #Video | Carros alegóricos llenan de luz y color el Paseo de la reforma, la línea 7 del Metrobús se encuentra cerrada en algunas estaciones debido al desfile. Catarinas y catrines se concentran rumbo al Zócalo de la CDMX



18:00 horas. Con miles de personas a lo largo de Paseo de la Reforma, inicia el Mega desfile de catrinas en las CDMX

Así inició el Mega desfile de la procesión de las catrinas en la CDMX, con motivo de los festejos del #DíaDeMuertos

