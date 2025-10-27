Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX: fecha, ruta, hora y dónde ver EN VIVO

La Ciudad de México se prepara para una de las celebraciones más emblemáticas del año: el Desfile de Día de Muertos 2025, una fiesta llena de color, música y tradición que rinde homenaje a una de las costumbres más queridas de la cultura mexicana.

Miles de personas, tanto locales como turistas, se reunirán una vez más para disfrutar del recorrido que ya se ha vuelto una tradición en la capital del país.

Autoridades capitalinas han informado que este año se espera la asistencia de más de cinco mil personas, por lo que te recomendamos saber toda la siguiente información.

Así se vivió el Gran Desfile de Día de Muertos 2024. ı Foto: Cuartoscuro

Fecha, ruta, hora y dónde ver EN VIVO

El Desfile de Día de Muertos 2025 en la CDMX se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre, iniciando en punto de las 14:00 horas.

El recorrido comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma, pasando frente al Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora, para finalmente llegar al Zócalo capitalino, donde se realizará un espectáculo de cierre con música, danza y fuegos artificiales.

Quienes no puedan asistir de manera presencial se espera que páginas del Gobierno de la CDMX transmitan en vivo este desfile, además de medios de comunicación que estarán presentes, al igual que canales de redes sociales.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, además de usar bloqueador solar y mantenerse hidratados. Asimismo, se invita al público a acudir disfrazado de catrina o calavera para formar parte de esta gran celebración que une tradición, arte y memoria colectiva.

¡La Celebración de Día de Muertos se vive a lo grande en la Ciudad de México!💀🕯️✨

Con temáticas que hacen honor a nuestras tradiciones, el Gran Desfile de Día de Muertos es un esencial en esta temporada, y no puedes perdértelo el próximo sábado 1 de noviembre 2025.😉 pic.twitter.com/uZCibv6rr7 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 22, 2025

