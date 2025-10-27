Metro CDMX HOY 27 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este lunes 27 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9; de seis minutos en las líneas 3, 5, B y 12; y se siete minutos en la línea A.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/BdvFr2WKa0 — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2025

¿Qué pasa en la Línea 8?

La Línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, lo que aumenta considerablemente la afluencia.

Por su parte, el metro informó que se realizó el retiro de un tren para revisión y trabajar en normalizar el servicio en la línea.

“Línea 8 viene con retraso ya hay bastante gente en constitución por lo visto ya tardo en llegar el metro para que tomen sus precauciones”

“Manden un convoy vacío en línea 8 dirección Garibaldi por su estupidez salen llenos desde constitución”

“En línea 8 no pasa ningún tren desde hace 15 minutos agilidad”

“20 minutos en línea 8 y no pasa ningún tren”

Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde Pantitlán a La Paz presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los siete minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

Tren detenido en Santa Martha, dirección Pantitlán

Ahora qué con la línea A ¿¿Por qué tan lento??

Que pasa en la Línea A Muy lento el flujo de trenes, ya llevamos 10 minutos y contando en Santa Marta dirección Pantitlán

