Necropsia de aficionado del Cruz Azul definirá situación de guardias de la UNAM detenidos

Corona de flores en honor a Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido por personal de seguridad de la UNAM.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), indicó que la situación jurídica de los cuatro guardias de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detenidos por la muerte de un aficionado del Cruz Azul será definida conforme avance la investigación y los resultados de la necropsia.

En conferencia de prensa, detalló que este 27 de octubre se llevaría a cabo la necropsia en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), que, dijo, “será muy importante para avanzar en la investigación y determinar la causa de muerte”.

El 25 de octubre, al finalizar el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, se reportó la muerte de Rodrigo Mondragón, de 32 años de edad.

Según la UNAM, al retirar a personas que permanecían en los estacionamientos del recinto deportivo, “una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio”.

Explicó que el individuo, posteriormente identificado como Rodrigo Mondragón, fue sometido por los elementos de seguridad para luego entregarlo a las autoridades. No obstante, durante el traslado el hombre “sufrió un desvanecimiento” y aunque paramédicos le brindaron atención médica, ya no tenía signos vitales.

“Por lo anterior, se solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado con los hechos”, informó la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU).

El domingo, familiares de Rodrigo Mondragón y aficionados del Cruz Azul protestaron afuera de las instalaciones de la FGJCDMX, en la colonia Doctores para exigir justicia.

Mientras tanto, este lunes familiares, amigos y aficionados de La Máquina se reunieron en Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, para despedir a “Monky”, como era apodado, con porras y una marcha.

▶ #Video | Una centena de familiares, amigos y aficionados del Cruz Azul se reúnen en Santo Domingo, Coyoacán para exigir justicia por el aficionado Rodrigo Mondragón, asesinado presuntamente por cuatro guardias de seguridad UNAM @cruzazul @UNAM_MX @SangreAzulNA



📹:… pic.twitter.com/kojnDYBsb8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2025

Por su parte, el Cruz Azul se solidarizó con familiares del aficionado, e hizo un llamado a las autoridades para el “pronto esclarecimiento de los hechos”.

En su comunicado, el club de futbol se comprometió a mantener la revisión preventiva de los protocolos para garantizar el bienestar de la afición “siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y la Ciudad de México”.

Cabe recordar que este año el Cruz Azul se mudó del estadio Ciudad de los Deportes al estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde juega como local en el Torneo Clausura 2025.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr