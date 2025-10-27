Rescata SSC-CDMX a mariachis con quemaduras en Tlalpan; detienen a célula delictiva en Iztacalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina respondieron a un llamado de emergencia en la colonia Narciso Mendoza, alcaldía Tlalpan, donde se reportó a un grupo de personas lesionadas en la calle Silos, esquina con Andador Caporal 2.

Al llegar al sitio, los uniformados asistieron a seis hombres, solicitando de inmediato la presencia de paramédicos debido a que dos de ellos presentaban quemaduras visibles.

Los servicios médicos diagnosticaron a un hombre de 35 años con quemaduras en el 80% de su cuerpo y a otro de 31 años con el 25% de quemaduras. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención especializada.

Los otros cuatro afectados, de 31, 27, 22 años y un cuarto individuo que no proporcionó sus datos, fueron revisados por los paramédicos y se les encontraron golpes y diversas contusiones, si bien no requirieron traslado.

Las víctimas manifestaron ser integrantes de un mariachi. Explicaron que el sábado por la tarde habían sido contratados para una presentación en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa.

Al finalizar el tiempo de presentación, indicaron que fueron retenidos en el lugar, donde los habitantes del inmueble los agredieron físicamente, provocándoles quemaduras a algunos de ellos.

Los músicos agredidos detallaron que la noche del domingo fueron subidos a una camioneta oscura y posteriormente abandonados en la ubicación donde solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

Esta información activó a los Centros de Comando y Control (C2) Sur y Norte, cuyos monitoristas iniciaron la revisión de las grabaciones de videovigilancia para rastrear el vehículo. Los operadores del C2 Norte lograron ubicar la camioneta circulando sobre la avenida Canal de Tezontle.

Policías en campo se dirigieron al área y lograron interceptar el vehículo a la altura del Circuito Interior, en la colonia Infonavit Iztacalco, dentro de la alcaldía Iztacalco. Se procedió a requerir a sus tripulantes para una revisión preventiva.

Durante esta acción, los oficiales decomisaron un arma de fuego corta, dos cartuchos útiles, 100 envoltorios de plástico de color morado que contenían un polvo blanco con características similares a la cocaína, además de 11 identificaciones personales (entre ellas una de una institución de procuración de justicia) y cuatro tarjetas bancarias.

Los cinco hombres a bordo de la camioneta, cuyas edades son 43, 35, 17, 16 y 14 años, fueron detenidos.

Se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados y la camioneta con placas de circulación del Estado de México, para definir su situación legal e iniciar la correspondiente investigación.

Como dato adicional, las primeras indagatorias señalan que los detenidos presuntamente forman parte de una célula delictiva vinculada a la generación de violencia, con operaciones en las zonas poniente y sur de la Ciudad de México, y dedicados a actividades como narcomenudeo, extorsión y homicidio.

