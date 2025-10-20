SSC y autoridades federales capturan a ‘La Jefa’, nuera del exlíder del Cártel de Tláhuac

"Seguimos con acciones de investigación": Jefe de la Policía en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que mediante un operativo conjunto con autoridades federales aprehendió a Verónica “N”, “La Jefa”, nuera del exlíder del Cártel de Tláhuac, Jesús Pérez Luna, “El Ojos”.

Mediante un comunicado, el titular de la dependencia capitalina, Pablo Vázquez Camacho, destacó que la detención ocurrió tras la ejecución de dos órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac.

“Seguimos con las acciones de investigación e inteligencia para la desarticulación de grupos delictivos; en Tláhuac, compañeros de la SSC ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a Verónica ‘N’, líder de una célula delincuencial dedicada a la venta de droga, extorsión, préstamos de dinero, homicidio y despojo”, escribió el funcionario en sus redes.

Seguimos con las acciones de investigación e inteligencia para la desarticulación de grupos delictivos; en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a Verónica "N", líder de una célula delincuencial dedicada a la venta de droga,… pic.twitter.com/XBHOwYVAA2 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 20, 2025

Vázquez Camacho además destacó que durante las acciones de seguridad, los agentes también capturaron a tres personas más. Las autoridades les aseguraron más de mil dosis y envoltorios con droga.

Los informes detallan que Verónica “N” es la presunta líder de una célula delictiva del Cártel de Tláhuac, y también era la encargada de préstamos de dinero mediante la modalidad de gota a gota y el despojo de predios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR