Cae en Morelos hija de ‘El Ojos’, última en la estructura del Cártel de Tláhuac.

Liliana “N”, alias Li o La Voz, hija del extinto líder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez alias “El Ojos”, fue detenida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) en el municipio de Cuautla, Morelos.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) fue detenida por su presunta participación en el delito de asociación delictuosa, por lo que ofrecieron una recompensa de 500 mil pesos por información de su paradero.

“Fue detenida este 3 de octubre de 2025 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación jurídica”, indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

🚨 Aprehensión de “La Voz”



La #FiscalíaCDMX, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, obtuvo la orden de aprehensión contra Liliana “N”, alias “La Voz”, hija de Felipe de Jesús “N”, conocido como “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac.



Fue detenida este… pic.twitter.com/UBDu5tpXqx — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 3, 2025

Esta captura se sumó a las detenciones de Samantha “N”, hermana de Liliana “N”, y María de los Ángeles “N”, quien asumió el liderazgo en la organización tras la muerte de “El Ojos”. Así, se completó la caída de toda la estructura familiar de Felipe de Jesús Pérez, quien falleció en 2007.

De acuerdo con las investigaciones, Samantha “N” se encargó de las finanzas y distribución de narcóticos. En tanto. “La Voz” fue señalada por su presunta participación en la venta y distribución de droga.

