Estas son las calles y estaciones del Metrobús cerradas por San Judas Tadeo el 28 de octubre

Cada 28 de octubre miles de feligreses acuden a la Iglesia de San Hipólito de la Ciudad de México para celebrar a San Judas Tadeo, y debido a la gran afluencia que tiene esta iglesia algunas calles y estaciones del transporte público se encuentran cerradas.

Desde este 26 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) implementó un operativo de seguridad y vialidad en la Iglesia de San Hipólito por los festejos que se llevará a cabo este martes por el día de San Judas Tadeo.

A pesar de que este 28 de octubre es el día de San Judas Tadeo, la dependencia informó que este operativo se puso en marcha desde el domingo ya que en días previos a la celebración también asisten más feligreses de lo habitual a esta iglesia.

TE RECOMENDAMOS: Ninguno de gravedad Choque de Metrobús en la Línea 1 deja 15 lesionados

Oraciones a San Judas Tadeo ı Foto: Especial

De acuerdo con la SSC de la CDMX, “los dispositivos de vigilancia seguridad, regulación del tránsito vehicular y control de estacionamiento en las inmediaciones del templo” continuarán en las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito hasta que se den por concluidas las celebraciones.

Calles cerradas por festividades de San Judas Tadeo

Las vialidades que se verán afectadas este 28 de octubre son las que se encuentran en las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito:

Avenida Hidalgo, desde Paseo de la Reforma hasta Eje 1 Poniente

Carriles laterales de Paseo de la Reforma desde Violeta hasta Avenida Hidalgo

Francisco Zarco

Como alternativa vial a las calles cerradas por el día de San Judas Tadeo se recomiendan las siguientes:

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Circuito Interior

Doctor Río de la Loza

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Ricardo Flores Magón

Estaciones del Metrobús cerradas por festividades de San Judas Tadeo

Las estaciones del Metrobús que estarán sin servicio desde las 4:00 horas hasta las 22:00 horas por las celebraciones de San Judas Tadeo este martes 28 de octubre son algunas de la Línea 1, 3, 4, y 7.

De la Línea 1 se encontrará sin servicio la ruta que va desde la estación Indios Verdes hasta Pueblo de Santa Cruz Atoyac.

De la Línea 3 las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas no tendrán servicio. Mientras que la ruta de Tenayuca hacia Buenavista III y la de Pueblo de Santa Cruz hacia Cuauhtémoc funcionarán con regularidad.

De la Línea 4 la ruta de Buenavista hasta Bellas Artes no tendrá servicio, mientras que la Ruta Sur y el servicio hacia Aeropuerto no tendrán afectaciones. La ruta de Teatro Blanquita hacia San Lázaro, y la de Teatro Blanquita hacia Pantitlán / Alameda Oriente funcionarán con regularidad.

De la Línea 7 la ruta de Campo Marte hacia Hidalgo no tendrá servicio, al igual que la ruta de Alameda Tacubaya hacia Glorieta Cuitláhuac, mientras que la ruta de Indios Verdes / Hospital Infantil la Villa hacia Glorieta Violeta estará en servicio.