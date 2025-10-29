Aumenta mastografías Sedesa a 48 mil 500

Una mujer se practica una mastografía en el IMSS, en octubre de 2024.

Alza en 2025 representa 18% más que en 2024

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, anunció que este año la dependencia realizará 48 mil mastografías, un estudio de rayos X, el cual es clave para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas.

Al terminar la conferencia de prensa sobre el Sistema Público de Cuidados, la funcionaria aseguró que esto representa un aumento respecto al número de exámenes de este tipo.

El Dato: La Secretaría de Salud federal registró un alza del número de personas diagnosticadas con cáncer de mama entre 2018 y 2024 al pasar de mil 545 a tres mil 26 casos.

“El año pasado, por parte de la Sedesa se hicieron 39 mil 700 nuevas mastografías. Este año van a aumentar 18 por ciento y haremos 48 mil 500 con los mastógrafos móviles.

“Compramos 20 móviles y también 20 mastógrafos fijos, que se van a poner en las Utopías que se están construyendo. Con esta capacidad, vamos a realizar 250 mil mastografías al año. También el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, van a fortalecer sus capacidades, como parte de la estrategia presidencial”, dijo la secretaria a La Razón al ser consultada sobre el tema.

Gasman Zylbermann reconoció la disminución de mastografías y la existencia de un déficit de equipos para realizarlas en la capital del país.

“El número de mastografías ha ido disminuyendo a través del tiempo y por eso es una estrategia prioritaria a nivel nacional y, sobre todo, de la Ciudad de México”, mencionó.

Como parte de la estrategia del Gobierno capitalino para enfrentar el cáncer de mama, la titular de la Sedesa destacó el compromiso de adquirir 100 mastógrafos durante este sexenio y un millón de estos estudios de las mamas al año.

“Mientras logramos tener toda la capacidad (de mastógrafos), que esperemos esté completa a 2027, nos vamos a apoyar con organizaciones de la sociedad civil que dan servicios y empresas privadas para lograr tener un millón de mastografías”, comentó.

En tanto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que en 2026 su adminsirtación tendrá la capacidad suficiente para realizar medio millón de mastografías públicas y gratuitas.

Asimismo, la mandataria local resaltó la importancia de tomar medidas para salvar vidas del cáncer de mama.

“Si queremos realmente reducir los casos (de tumores malignos), necesitamos garantizar que las mujeres se hagan este examen.

“Y si esperamos a tener cubierta nuestra capacidad para atender, estamos dejando una oportunidad de salvar vidas. Detectar de manera temprana el cáncer de mama, es salvar vidas”, apuntó.

La Jefa de Gobierno, destacó que su administración realizará continuamente acciones para la detección y atención de esta enfermedad.

“Por eso, el próximo año vamos a seguir adquiriendo nuestros mastógrafos, usar los que ya se tienen y atender lo que falte de tal forma que un millón de mujeres puedan hacerse este diagnóstico y, con ello, reducir la tasa de mortalidad”, sostuvo Brugada Molina.

Alistan espacios para cuidados de personas

› Por Ivan Ortiz

El nuevo Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, que promete ser el más grande del país, contempla mil 116 nuevos equipamientos, agrupados en 316 espacios, que serán construidos durante este sexenio, anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En conferencia por el Día Internacional de los Cuidados, la mandataria presentó en qué consisten las acciones que realizará durante su Gobierno para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en las labores de cuidado.

“Históricamente se ha puesto en el centro de la vida lo productivo. Ahora queremos poner en el centro la reproducción y sostenimiento de la vida”, afirmó.

Clara Brugada e integrantes de su gabinete, ayer, en conferencia. ı Foto: Ivan Ortiz›La Razón

6 mil 855 estudios de rayos X de las mamas llevó a cabo la Sedesa en 2024

La ciudad contará con mil 116 equipamientos de cuidados, mil de ellos agrupados en 200 Casas de las 3R del Cuidado, que se refiere a la revaloración, reducción y redistribución del trabajo de cuidados.

Los otros 116 centros consisten en 16 asilos y 100 Cuneros Comunitarios, guarderías operadas por sociedades cooperativas del cuidado infantil.

Cada una de las 200 Casas de las 3R albergará un centro de cuidado y desarrollo infantil, una casa de día para adultos mayores, entre otros espacios, lo que suma un total de mil equipamentos.