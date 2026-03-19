Preparan la apertura de 200 canchas de futbol en CDMX

A MENOS de 100 días de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, el Gobierno capitalino ya ha concluido las obras de 200 canchas de las 316 que se propuso rehabilitar en beneficio de la población de la CDMX, indicó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano.

Durante la inauguración de cinco canchas deportivas en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, el secretario indicó que aunque sólo se han inaugurado formalmente 13 espacios, un total de 200 ya están listas para abrir sus puertas a los habitantes de la capital.

El Tip: México y Sudáfrica se enfrentarán el 11 de junio en el remodelado Estadio Banorte, para inaugurar el Mundial de Futbol.

“Como parte del programa La Pelota Vuelve a Casa, impulsado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y en el marco de los preparativos rumbo al Mundial 2026, estamos realizando la construcción y rehabilitación de 316 canchas, en las 16 alcaldías de la ciudad”, dijo el funcionario en conferencia.

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Asimismo, Basulto Luviano indicó que 60 de estas canchas, una de cada cinco se ubica en la alcaldía Iztapalapa, la demarcación de mayor población en la capital del país, de la cual Brugada Molina fue edil.

El objetivo de este programa, indicó la mandataria capitalina, es que la justa deportiva no se limite a los estadios, sino que se viva en las colonias y barrios de la capital, indicó la mandataria.

“Queremos que el Mundial no sólo se lleve a cabo en el gran lugar donde generalmente se hace, en el estadio; queremos que en todas las colonias y barrios podamos estar jugando futbol. No queremos ser una ciudad espectadora, queremos ser protagonistas”, afirmó la Jefa de Gobierno durante el evento.

60 canchas de futbol son rehabilitadas en la alcaldía Iztapalapa

Brugada Molina enfatizó que su administración cumplirá a tiempo todas las obras vinculadas al Mundial antes del 11 de junio de 2026, fecha del partido inaugural, en el Estadio Banorte, mejor conocido como Estadio Azteca.

“Estamos cumpliendo, en tiempo y forma, con los compromisos que hemos hecho rumbo al Mundial. El corazón de esta ciudad ya late con fuerza rumbo a este evento”, sostuvo.

Además, el Gobierno capitalino puso en marcha el chatbot “Xoli”, con el objetivo de ofrecer información turística y cultural para capitalinos y visitantes, nacionales y extranjeros, relacionado con el megaevento deportivo.

Abanderado por una mascota de ajolote, “Xoli” operará por WhatsApp las 24 horas del día, en español e inglés. Los usuarios podrán consultar eventos culturales, opciones gastronómicas, rutas de movilidad e información general de la ciudad y el Mundial con Inteligencia Artificial.