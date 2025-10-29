CDMX, la mejor para ver el torneo: Cravioto

El secretario de Gobierno, César Cravioto, comparece ante el Congreso de la Ciudad de México para la entrega del informe gubernamental.





El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, aseguró a legisladores de oposición que la Ciudad de México será la mejor sede para mirar el Mundial de 2026.

En su comparecencia en el Congreso local, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arrellano, quien afirmó que mientras países como España y Portugal ya se preparan para recibir la siguiente justa, la capital no se preparó ni tiene un plan a futuro.

“Este Gobierno va a desaprovechar una oportunidad de oro para la economía, para el turismo y para el desarrollo a mediano y largo plazo de la ciudad”, dijo. Además, mencionó que Jalisco y Nuevo León, gobernados por Movimiento Ciudadano se alistan con obras.

Cravioto Romero, quien destacó las obras consensuadas con vecinos rumbo a la justa, respondió que la mejor sede mexicana para ver el Mundial será la capital, aunque aclaró que no se trata de competencia y espera que las tres entidades tengan éxito.

“Diputada Urriza, no, el mejor lugar para ver el Mundial en este país va a ser la Ciudad de México. No va a ser ni Monterrey ni Guadalajara, va a ser la Ciudad de México. Todas las obras que se están haciendo en la ciudad van a quedar para la gente”, afirmó.