Estas son las marchas para mañana 30 de octubre en la CDMX

Durante esta semana en la Ciudad de México han ocurrido diversas movilizaciones y aglomeraciones de personas, las cuales han provocado caos vial y cierre de estaciones del Metro y Metrobús en distintos días y horarios.

A partir del domingo 26 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) implementó un operativo de seguridad y vialidad, con la finalidad de prevenir la aglomeración de feligreses que se dan en la Iglesia de San Hipólito.

Asimismo, el 26 de octubre se llevó a cabo la Mega Procesión de Catrinas 2025 en la Ciudad de México, por lo que las vialidades por las que circuló el desfile se vieron afectadas, no sólo por el desfile, sino por el gran número de personas que asistieron a ver las catrinas y catrines.

▶ #Video | Entre gritos y aplausos así bailan las catrinas en la Mega Procesión que se lleva a cabo en Paseo de la Reforma



📹: @DianaFeliciano_ / La Razón pic.twitter.com/4w1nW4JAFR — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 27, 2025

Miles de feligreses acuden a la Iglesia de San Hipólito el 28 de octubre debido a los festejos que se llevan a cabo por el día de San Judas Tadeo, sin embaro, incluso en días previos se activan operativos en la CDMX.

A demás de esto, se tenía previsto que desde las primeras horas de este miércoles 29 de octubre se realizara un mega bloqueo vial en distintos accesos a la Ciudad de México, sin embargo, este fue pospuesto.

¿Cuáles son las marchas para mañana 30 de octubre en la CDMX?

La movilización y el bloqueo de vialidades que iba a realizar la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) de este 29 de octubre fue pospuesto, pues pretenden mantener un diálogo abierto para poder fortaleces las gestiones en torno a la tarifa digna.

Debido a esto, el 31 de octubre la FAT tendrá un diálogo con las autoridades de la Ciudad de México y con la Secretaría de Movilidad, ya que buscan que se den condiciones justas de trabajo al sector transportista, y que se aumente el costo del pasaje en la CDMX

Aumento de costo diésel afecta a transportistas ı Foto: Especial

A pesar de los distintos bloqueos viales que se han realizado en la Ciudad de México durante esta semana, hasta el momento no se ha confirmado ninguna movilización para este 30 de octubre.

Sin embargo, se espera que durante las siguientes horas, o antes de finalizar el día, se den a conocer movilizaciones que puedan provocaro posibles bloqueos viales.