Destacan recursos para Metro

Juan Pablo de Botton a su arribo al Congreso de la Ciudad de México, ayer.

En el ejercicio fiscal de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo Metro recibió un presupuesto histórico de 23 mil millones de pesos, 10.6 por ciento más que 2024, destinados a remodelaciones, modernización y trabajos preventivos.

Así lo informó el secretario de Administración y Finanzas local, Juan Pablo de Botton Falcón, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino.

De acuerdo con el funcionario, dentro de este monto se desarrollan proyectos multianuales por 816.2 millones de pesos, enfocados en el mantenimiento mayor de vías en las Líneas A y 12.

TE RECOMENDAMOS: Indaga FGJCDMX trabajo forzado y trata Buscan lugar para 80 niñas rescatadas de un albergue

También se adquirieron 20 escaleras electromecánicas con 180 millones de pesos y renovaron los durmientes de la Línea B con 150 millones de pesos.