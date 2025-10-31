Se han olvidado de los transfeminicidios en la Ciudad de México: Lleca

La asociación civil puso distintas fotos para recordar a sus amigas y conocidas, quienes han perdido la vida.

Enfrente del Metro Revolución, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, una ofrenda rinde homenaje y cobija las almas de muertas más olvidadas de la Ciudad de México: mujeres trans, trabajadoras sexuales y personas en situación de calle.

La asociación civil Lleca, dedicada a la atención de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y mujeres en situación de calle, elaboró una ofrenda conmemorativa para estos grupos vulnerables. La directora, Victoria Sámano, explicó a La Razón que el altar es para exigir justicia y atención de las autoridades.

La asociación civil puso distintas fotos para recordar a sus amigas y conocidas, quienes han perdido la vida. ı Foto: David Patricio›La Razón

17 crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTTTIQ+ se registraron en 2024

“En la anterior administración lo que se buscaba era visibilizar a las víctimas de transfeminicidio, pero se ha olvidado en esta actual administración, lo cual sorprende, porque Clara Brugada ha tenido un posicionamiento muy claro de apoyo a la diversidad sexual, sobre todo a las personas trans”, mencionó en entrevista con este diario.

TE RECOMENDAMOS: De Botton comparece Destacan recursos para Metro

Una de las personas que recordaron en esta ofrenda es a María Cristina, una mujer trans en situación de calle, quien se dedicaba al trabajo sexual. La activista explicó que falleció en febrero de 2024, sobre la zona peatonal de la Ribera de San Cosme y Avenida Insurgentes.

“También recordamos a Amada, una mujer trans en situación de calle, quien falleció la semana pasada. Y Lupita, trabajadora sexual afuera de Metro Revolución, asesinada este 2025. Encontraron su cuerpo en Tlatelolco”, comentó la activista trans.

La asociación civil puso distintas fotos para recordar a sus amigas y conocidas, quienes han perdido la vida. ı Foto: David Patricio›La Razón

70 años de cárcel es la pena máxima para quien cometa el crimen de transfeminicidio

En México, ser una mujer trans implica vivir en riesgo. En 2021, la esperanza de vida de mujeres cisgénero fue de 73 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la de una mujer trans es de 37 a 40 años, de acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

“Por la falta de atención y negligencia por parte del Estado, fallecen a edades muy tempranas las mujeres trans en situación de calle”, comentó la fundadora de Lleca.

En abril de 2024, este diario informó que la Ciudad de México ocupaba el quinto lugar a nivel nacional en transfeminicidios, con 43 casos registrados entre 2007 y 2023, de acuerdo con el Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

El Dato: La Fiscalía local anunció en agosto de 2024 una recompensa de 500 mil pesos por Arturo Delgadillo Olvera, presunto transfeminicida de Paola Buenrostro.

En tanto, la organización Letra eSe, en su informe de 2024 “Las dinámicas de la violencia por prejuicios: Homicidios de personas LGBT+ en México”, reveló que en 2024 en la Ciudad de México ocurrió un boom de transfeminicidos con 17 casos, mientras que entre 2021 hubo cinco casos, los mismos en 2022 y 2023.

“En la mitad de los casos del año pasado se trataba de mujeres trans que habitaban la calle”, explicó Victoria Sámano, quien, junto con otras trabajadoras sexuales, activistas y voluntarios, se encargó de colocar la ofrenda en el marco del Día de Muertos.

La activista reconoció que en la capital hay una reducción de estos casos de odio a la comunidad trans, pues su organización ha registrado sólo dos casos en lo que va de 2025.

La asociación civil puso distintas fotos para recordar a sus amigas y conocidas, quienes han perdido la vida. ı Foto: David Patricio›La Razón

Sin embargo, la directora de Lleca advirtió que podría existir una cifra negra de estos crímenes, debido a la falta de recuentos estadísticos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha María Alcalde Luján.

“Podría ser que las cifras sean más, pues no se tiene un registro oficial. No hemos logrado identificar casos por la falta de apertura con la nueva administración en la Fiscalía”, señaló.

De acuerdo con la activista, la Fiscalía capitalina ha detenido sus labores y acercamiento con Lleca a partir del cambio de administración.

“Antes teníamos mesas de trabajo con la Fiscalía en las que se cotejaban a las víctimas con los datos que tienen las organizaciones de la sociedad civil, pero eso no ha sucedido este año.

“Con la fiscala Ernestina Godoy había un poquito más apertura para trabajar estos temas y acompañar a las víctimas. Ahora no ha sido tanto así, principalmente por parte de la fiscala Alcalde Luján. Tenemos reuniones con la Fiscalía, pero en éstas nunca se ha presentado ella”, agregó.