Agricultores de CDMX rompen récord en la producción de cempasúchil este 2025

Flores de cempasúchil que adornaron el Zócalo de la Ciudad de México este 2025.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que en esta temporada 2025 los agricultores de cempasúchil del suelo de conservación de la Ciudad de México vendieron 5.96 millones de plantas, lo que representó una derrama económica estimada en 101.7 millones de pesos.

De esto se beneficiarios aproximadamente 460 familias rurales de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta que cultivan el 93 por ciento del suelo de conservación de la capital.

La dependencia también informó que en esta temporada la flor de cempasúchil de la Ciudad de México llegó a 20 estados de la República y que debido a su alta calidad, una parte de la producción ya estaba vendida antes del inicio oficial de la comercialización.

Este año, la inversión pública para sembrar la flor superó los 15 millones de pesos, mediante los componentes Sembrando Vida y Bienestar para el Campo, que se dedicaron a mejorar parcelas, abrir caminos rurales y fortalecer la logística de cosecha.

100 mil plantas de cempasúchil adornaron el Zócalo este 2025. ı Foto: David Patricio / La Razón

Según la Sedema, el éxito de la producción de flor de cempasúchil se debió en parte al programa Altépetl Bienestar, que entrega apoyos económicos directos, capacitación técnica, inversión en infraestructura rural, acceso a tecnología y estrategias de comercialización a los agricultores.

Ya que, el programa Altépetl Bienestar produjo en 2018 cerca de 664 mil plantas y este año produjo 6.3 millones de macetas, producción 10 veces más grande.

También lo asocian con la habilitación de caminos rurales y la apertura de rutas agroturísticas de venta en San Luis Tlaxialtemalco, así como en la instalación de puntos de venta directa y campañas de difusión para promover el consumo local.

Plantas de cempasúchil formaron parte de la Mega Ofrenda en el Zócalo. ı Foto: David Patricio / La Razón

Para la Sedema, el cultivo de cempasúchil representa el fortalecimiento de la economía rural, además contribuye a la conservación ambiental y cultural ya que en su producción se aplican técnicas tradicionales.

Técnicas como el chapín, que consiste en utilizar el lodo fértil de los canales de Xochimilco para formar las camas de cultivo que ayuda a mantener la profundidad de los canales, favorece la infiltración del agua, mejora la recarga de los acuíferos y sostiene una gran diversidad de flora y fauna, protegiendo los ecosistemas del suelo de conservación y la zona chinampera.

