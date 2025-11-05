Coyoacán reafirma su compromiso con la infancia y adolescencia.

En el marco de la segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Coyoacán, se dio a conocer que la demarcación firmará un convenio con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para convertirse en la primera alcaldía de la Ciudad de México en contar con una Unidad de Protección de Derechos de este sector de la población.

Durante la sesión se presentó el informe ejecutivo de acciones en materia de derechos de la infancia y se dio a conocer que la citada unidad que se proyecta en Coyoacán, destacará porque brindará orientación, apoyo psicológico y acompañamiento desde un espacio digno, el cual se ubicará en la colonia Avante.

El jefe de la Oficina de la Alcaldía, Ricardo Pascoe Pierce, a nombre del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó el compromiso de la demarcación con la niñez y la adolescencia.

“El Alcalde ha insistido siempre en que los buenos resultados surgen de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, gracias a ello se han visto buenos resultados. Estamos comprometidos con avanzar en los intereses de niñas, niños y adolescentes en nuestra alcaldía y por ende en la ciudad y en el país”, subrayó.

Asimismo, se presentó el proyecto Exploradores Coyoacán, un pasaporte que promoverá la participación activa de niñas, niños y adolescentes en su entorno, fortaleciendo valores democráticos y el sentido de pertenencia comunitaria. Este material —validado por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes— permitirá conocer sus experiencias, necesidades y opiniones, y se alineará con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del INE.

Por su parte, Lorena Villavicencio Ayala, titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Nacional, reconoció la labor de Coyoacán al impulsar políticas públicas de protección y participación infantil.

“La política de infancia debe ser una política de Estado, donde se acompañe el Gobierno Federal con los estados y municipios, y que podamos transformar vidas, yo creo que la política pública y las instituciones están justamente para eso, transformar la vida de los habitantes, en este caso de las niñas, niños y adolescentes.

Estamos muy comprometidos el equipo SIPINNA y sé que el equipo en la alcaldía Coyoacán también, así que vamos a hacer muchas cosas de manera conjunta pensando en los principios, los valores y los derechos”, expresó.

En tanto, el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, destacó las acciones implementadas por la alcaldía en beneficio de la niñez: la recuperación de espacios públicos, jornadas deportivas barriales, senderos seguros alrededor de escuelas y la intervención en más de 80 planteles educativos. Además, informó que se estableció una mesa de prevención del suicidio juvenil con la participación de autoridades en materia de salud y derechos humanos.

Finalmente, la directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, Desirée Navarro López, señaló que Coyoacán seguirá trabajando para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes cuenten con espacios seguros, oportunidades equitativas y entornos que promuevan su desarrollo integral.

JVR