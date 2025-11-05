¿Cuáles son las alcaldías en las que se activa alerta amarilla por bajas temperaturas?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México ha emitido una alerta amarilla ante el pronóstico de temperaturas mínimas durante la madrugada y mañana del jueves 6 de noviembre, dirigidas a seis alcaldías de la capital.

Las demarcaciones señaladas son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se anticipan temperaturas mínimas de 4 a 6 °C entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves.

Recomendaciones de las autoridades

La SGIRPC hace un llamado a la población, en particular a grupos vulnerables como personas adultas mayores, niñas y niños, personas con enfermedades respiratorias; a tomar medidas de protección ante el descenso térmico.

Entre las recomendaciones destacan:

Abrigarse bien , especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Cubrir nariz y boca para evitar el ingreso de aire frío que puede afectar las vías respiratorias.

Evitar cambios bruscos de temperatura (por ejemplo al salir o entrar de espacios cerrados).

Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

El aviso de alerta del Frente Frío 12 que ha provocado descensos de temperatura en varias regiones del país y que está generando condiciones de frío significativo en zonas altas de la CDMX.

Asimismo, las autoridades advirtieron que si resides, trabajas o vas a transitar por las alcaldías mencionadas durante la madrugada del jueves, es muy recomendable tomar precauciones adicionales como:

Vestir con al menos dos capas de ropa

Mantenerse hidratado

Comer alimentos ricos en vitaminas A y C

Evitar cambios bruscos de temperatura

Usar cremas para mantener la piel hidratada

En caso de presentar algún malestar a raíz del frío, no olvides acudir a tu Centro de Salud más cercano.

