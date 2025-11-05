En 6 años salen de la pobreza 850 mil chilangos: estudio de Evalúa CDMX

Entre 2018 y 2024, 850 mil personas salieron de la pobreza en la Ciudad de México, lo que significa que la proporción de habitantes en esta condición pasó de 19 a 9 por ciento de la población, de acuerdo con el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX).

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de resultados del estudio e indicó que medio millón de personas salieron de la pobreza en salud y otro medio millón en vivienda.

El Dato: La Sebien detalló en su Sexto Informe, en 2024, que las personas en situación de calle aumentaron 56.3 por ciento en la alcaldía Cuauhtémoc, entre 2019 y en 2023.

“Estamos construyendo una ciudad libre de pobreza, alta en igualdad, rica en derechos, baja en carbono y con más bienestar; esto es medible y verificable científicamente. En ello podemos resumir el gran objetivo de este Gobierno”, afirmó durante una conferencia.

La pobreza por ingresos bajó 12 puntos porcentuales, de 47.5 por ciento a 36.5 por ciento, mientras que la desigualdad económica ha disminuido, pues 10 por ciento de la población chilanga más rica pasó de concentrar 60 por ciento de la riqueza en 2018 a concentrar 53 por ciento en 2024.

En tanto, 57 por ciento de la población enfrenta pobreza de tiempo, un indicador que mide las dificultades para disponer de tiempo libre ante largas jornadas laborales o traslados de más de tres horas.

“Nuestro Gobierno trabaja para que la gente recupere su tiempo, lo recupere para su familia. Disminuir la pobreza de tiempo también significa ampliar el bienestar”, explicó al mencionar obras como el Cablebús, la modernización del Metro y del Tren Ligero.

La titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), Araceli Damián González, explicó que desde hace 16 años se utiliza en la capital el Método de Medición Integrada de la Pobreza, el cual se basa en tres componentes: ingresos, tiempo libre y satisfacción de necesidades básicas.

La funcionaria detalló que este método permite medir la pobreza con umbrales de satisfacción y con una perspectiva de derechos, alejándose de los modelos que se enfocan sólo en los ingresos.

Asimismo, indicó que para que una persona sea considerada en situación de pobreza debe cumplir con dos condiciones: encontrarse en el área de carencia social o ser pobre por ingreso.

En este sentido, refirió que la pobreza por ingreso se redujo 11 por ciento durante el sexenio pasado, periodo en el que el componente de Necesidades Básicas Insatisfechas mostró una tendencia constante a la baja, impulsada principalmente por el aumento general de los salarios.

Pese a la reducción de la pobreza multidimensional y el aumento de salarios, la presencia de personas en situación de calle continúa siendo visible en la capital, así se observó en un recorrido realizado por La Razón por diversas calles del Centro Histórico, el cual permitió observar a hombres y mujeres que duermen, descansan al sol o recolectan PET y cartón para venderlo y obtener ingresos para alimentos y necesidades básicas.

La mayoría de estas personas en situación vulnerable se mantiene alejada de las zonas con más movimiento, donde suelen ser ahuyentados por comerciantes o retirados por elementos policiales.

Algunos llevan varias capas de ropa para protegerse del frío, que cada día más cerca al invierno se hace más fuerte, mientras que otros, bajo los efectos del alcohol o sustancias, permanecen con menos abrigo.

De acuerdo con los datos más recientes del Conteo de Personas en Situación de Calle 2023-2024, de la Sebien, se registraron mil 124 personas en situación de calle en la Ciudad de México.

Del total, 86 por ciento era hombre y 14 por ciento, mujer. De éstos, 89.5 por ciento tenía entre 18 y 60 años, y sólo 0.34 por ciento era menor de edad de entre 12 y 17 años.

Más de la mitad de ellos, 58.17 por ciento, llevaba de 1 a 10 años viviendo en las calles donde el acceso a agua corriente, electricidad, seguridad y confort son difíciles o imposibles de encontrar.

Estos factores son importantes cuando se vive con una discapacidad, situación que enfrentan 9 de cada 10 personas en situación de calle (85.5 por ciento), mientras que 14.5 por ciento restante no reportó ninguna.

De todas las personas en situación de calle registradas, únicamente 1.5 por ciento se identificó como parte de la población LGBTTTIQ+, factor que eleva el riesgo de enfrentar actos discriminatorios o de agresiones de algún tipo que se puedan llegar a recibir.

La alcaldía Cuauhtémoc concentró más casos de personas en esta condición con 616 individuos, seguida de Gustavo A. Madero, con 95; Venustiano Carranza, 89; Iztapalapa, 88; Benito Juárez, 62; Tlalpan, 30; Iztacalco, 29; Coyoacán, 28, y otras demarcaciones con cifras menores.

Del total de ellos y ellas, 62.4 por ciento nació en la Ciudad de México y entró en situación de calle aquí mismo, 36 por ciento proviene del interior del país y 1.6 por ciento son migrantes internacionales.

Sobre las personas en situación de calle, la Jefa de Gobierno dijo que la Ciudad de México dispone recursos de apoyo social para “salir adelante” como el Ingreso Ciudadano Universal.

“Entonces, prácticamente toda la población que no tiene los recursos, perdón, los recursos suficientes para salir adelante, el Gobierno de la ciudad tiene ofrecimientos a través de varios programas sociales”, comentó Brugada Molina.