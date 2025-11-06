Marchas hoy 6 de noviembre: afectaciones y rutas alternas en CDMX

Este jueves 6 de noviembre se tienen previstas algunas marchas en la CDMX, por lo que estas son las afectaciones y las rutas alternas que puedes tomar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), este 6 de noviembre se tienen previstas 1 marcha, 9 concentraciones, 6 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento.

La marcha programada para este jueves es la del Colectivo por una Mejor Movilidad, que comenzará a las 12:30 horas en el Monumento a la madre y se tiene estimado que esta tenga un aforo de 400 personas.

De acuerdo con el colectivo, esta será una movilización pacífica y sin vínculos partidistas o grupos radicales, “no portaremos bloque negro ni haremos uso de objetos violentos, utensilios defensivos o armas” informaron en un comunicado.

Este colectivo también dijo que no realizarán bloqueos en los carriles exclusivos del Metrobús y tampoco harán “daño en las estaciones”, pues no quieren impactar negativamente en los usuarios del transporte público.

Esta movilización se realizará con el objetivo de poner en evidencia su desacuerdo con el aumento del 20 por ciento en el costo del pasaje del transporte en la Ciudad de México, así como exigir que exista una integración de la movilidad en la periferia, y que se haga revisión y control de las licencias de los operadores.

Comunicado del Colectivo por una Mejor Movilidad ı Foto: Redes Sociales

Afectaciones y rutas alternas en CDMX

Esta marcha comenzará a las 12:30 horas en el Monumento a la madre y se dirigirá hacia la Secretaría de Movilidad, por lo que esta marcha circulará principalmente sobre la avenida Insurgentes Sur.

Ruta de la marcha del 6 de noviembre ı Foto: Redes Sociales

Se espera que las calles que tengan posibles cierres o reducción de carriles por esta marcha y las distintas concentraciones y rodadas ciclistas sean las siguientes:

Av. Álvaro Obregón, colonia Roma Norte

Abraham González, colonia Juárez

Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera

Circuito Interior, tramos cercanos al Monumento a la Madre

Dr. Liceaga y Digna Ochoa, colonia Doctores

James Sullivan, colonia San Rafael

Debido a esto, las rutas alternas que puedes tomar son Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y el Circuito Interior, y para evitar afectaciones, se recomienda evitar la zona del centro de la Ciudad de México hasta las 15:00 horas, que será donde se tienen programadas estas movilizaciones.

