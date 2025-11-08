Cae operador de La Unión Tepito durante 2 operativos simultáneos

Un golpe coordinado entre autoridades capitalinas y federales culminó con la captura de Gabriel Alejandro Sierra, identificado como operador clave de La Unión Tepito, junto a tres mujeres más, durante cateos ejecutados simultáneamente en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, donde se aseguraron cientos de dosis de estupefacientes, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez.

El operativo policial se concretó tras meses de seguimiento e investigación contra una de las organizaciones criminales más violentas de la Ciudad de México. Las autoridades obtuvieron dos órdenes judiciales para intervenir inmuebles estratégicos vinculados a la red de distribución de drogas de este grupo delictivo.

La primera acción se desarrolló en un domicilio de la calle Schumann, colonia Vallejo, donde los elementos de seguridad detuvieron a dos mujeres de 18 y 37 años. En el lugar se localizaron 300 dosis de cocaína, 71 de piedra y 200 gramos de marihuana, además de un teléfono celular utilizado presumiblemente para coordinar las operaciones de venta.

De forma paralela, el segundo cateo se ejecutó en la calle Leona Vicario, en pleno Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí fueron arrestados Gabriel Alejandro Sierra, de 24 años, señalado como pieza importante en la estructura operativa de La Unión Tepito, junto con una mujer de 28 años. Las autoridades decomisaron 300 dosis de cocaína en polvo, 53 de piedra, 200 gramos de marihuana y dos equipos celulares.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), donde enfrentarán los cargos correspondientes por delitos contra la salud. Ambos inmuebles permanecen bajo custodia de las autoridades ministeriales como parte de las investigaciones en curso.