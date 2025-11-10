Estos son los requisitos para tramitar el Seguro de Desempleo en CDMX este 10 de noviembre

El Seguro de Desempleo de la Ciudad de México busca brindar un apoyo económico a las personas que han perdido su empleo de manera no voluntaria, con la finalidad de que puedan cubrir los gastos que conlleva la búsqueda de empleo formal.

Para poder tramitar el Seguro de Desempleo de la CDMX este 10 de noviembre, las y los interesados deben ser mayores de 18 años y tener un máximo de 64 años con 9 meses cumplidos al momento de realizar el trámite.

Asimismo, se requiere cumplir con los requisitos específicos para el tipo de población a la que pertenezcan, ya sea población general o población de atención prioritario o población emergente.

Este Seguro de Desempleo otorga un apoyo económico de 3 mil 239.46 pesos, y estos se dan por un máximo de 3 meses, y además de este seguro, también contribuye al dar herramientas para que las personas puedan desarrollar habilidades para el empleo.

Esto se realiza por medio de capacitaciones y acciones de vinculación laboral, con lo que se puede canalizar a las y los beneficiarios a bolsas de trabajo y ferias de empleo, por lo que quienes estén interesaros en el Seguro de Desempleo deben demostrar que perdieron su anterior empleo formal.

Requisitos para tramitar el Seguro de Desempleo en CDMX

Como se mencionó anteriormente, quien quiera tramitar el Seguro de Desempleo debe ser mayor de 18 años y tener un máximo de 64 años con 9 meses cumplidos, además de comprobar la pérdida de empleo.

Para poder comprobar que se perdió de manera involuntaria el empleo formal, se puede presentar la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, el expediente electrónico único del ISSSTE, un escrito inicial de demanda laboral o una constancia laboral expedida por el patrón.

Seguro de Desempleo ı Foto: Especial

Además de eso, los demás requisitos son:

Haber laborado en un empleo para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses acumulados entre 2023 y 2024 en la Ciudad de México

Que la pérdida del empleo formal por causas ajenas a su voluntad haya sido a partir del 1º de enero de 2023

No ser beneficiaria o beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México con ayuda económica.

No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa.

En caso de pertenecer a la población general, se requiere contar con la siguiente documentación:

Seguro de Desempleo o Seguro de Desempleo del Bienestar

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México no mayor a 3 meses

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Documentación que demuestre la pérdida de empleo

Carta compromiso

Carta Bajo Protesta de decir verdad