Denuncian pocos esfuerzos de las autoridades

Madres buscadoras protestan en Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en CDMX

Madres buscadoras protestaron este lunes frente al recién inaugurado Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas de la CDMX

Una de las manifestantes.
Una de las manifestantes. Foto: David Patricio.
Por:
Ivan Ortiz

Madres buscadoras protestaron este lunes frente al recién inaugurado Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

Los manifestantes denuncian pocos esfuerzos de las autoridades en la localización de sus familiares.

Noticia en desarrollo.

TE RECOMENDAMOS:
Detienen a seis en Azcapotzalco, presuntamente relacionados con casos de robo a casa habitación y narcomenudeo.
Operaban en tres alcaldías

Detienen a 6 tras cateos en Azcapotzalco; los vinculan con robo a casa habitación y narcomenudeo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Cecilia Vadillo, ayer, en La Chilanguera.
Va mano iniciativa de Brugada

Sin prioridad en Congreso, aborto