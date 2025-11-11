¿Cuando entregan el resultado del seguro de desempleo para saber si te lo dieron?

Este 10 de noviembre estuvo disponible el registro para el Seguro de Desempleo de la CDMX, y las y los interesados pudieron solicitar este apoyo económico para solventar los gastos que conlleva la búsqueda activa de empleo.

Con Seguro de Desempleo de la Ciudad de México se pretende brindar un apoyo económico a las personas que perdieron su empleo formal de manera involuntaria, y para poder realizar este trámite se debe comprobar la pérdida de empleo.

Este apoyo económico se brinda a las personas que cumplieron con los requisitos específicos que se solicitan para población general, población de atención prioritario o población emergente.

Para poder recibir el Seguro de Desempleo de la CDMX las personas que realizaron el trámite deben ser mayores de 18 años y tener un máximo de 64 años con 9 meses cumplidos al momento de hacer la solicitud.

El próximo lunes 10 de noviembre podrás realizar tu registro al programa #SeguroDeDesempleo, a través de la plataforma https://t.co/uxTWIg6ciO ✍🏽



1️⃣ Consulta los requisitos: https://t.co/d2lxVm0qNn

2️⃣ Cómo hacer el registro paso a paso: https://t.co/1Uw2uzlDtN… pic.twitter.com/XgJbXexgCn — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) November 8, 2025

¿Cuando entregan resultado del seguro de desempleo para saber si te lo dieron?

El Seguro de Desempleo brinda un apoyo económico de 3 mil 239.46 pesos, los cuáles se otorgan por un máximo de 3 meses, y no sólo se brinda el apoyo económico, sino que también se dan herramientas para que las personas puedan desarrollar habilidades para conseguir un empleo.

Conforme a lo establecido en las reglas de operación, los resultados se dan a conocer en un máximo de 30 días posteriores al cierre del periodo de inscripción, y luego de transcurrido este tiempo se da a conocer una lista con las personas que resultaron beneficiarias.

Además del apoyo económico, las y los beneficiarios podrán recibir capacitaciones y acciones de vinculación laboral, con la finalidad de poder canalizar a las y los beneficiarios a bolsas de trabajo y ferias de empleo.

La lista con los folios que resultaron aprobados como personas beneficiarias del seguro de Desempleo de la CDMX es publicada en la página oficial de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

Seguro de Desempleo ı Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el Seguro de Desempleo en CDMX?

Para tramitar el Seguro de Desempleo las y los interesados deben ser mayor de 18 años y tener un máximo de 64 años con 9 meses cumplidos, y también deben comprobar lque perdieron un empleo formal por medio de la constancia de semanas cotizadas en el IMSS, el expediente electrónico único del ISSSTE, un escrito inicial de demanda laboral o una constancia laboral expedida por el patrón.

Además de los requisitos anterios, también se requiere cumplir con los siguientes requisitos: