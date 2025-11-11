¿Cuando termina el registro de la licencia permanente en la CDMX?

La licencia de conducir permanente de la CDMX pronto dejará de ser emitida, por lo que quienes quieran tramitarla en la capital del país tienen que comenzar este trámite antes de que estos se terminen.

Con la licencia permanente de conducir se puede contar con una licencia con vigencia permanente, y esta el único tipo de licencia que no tiene una fecha de caducidad, lo que significa que no se tiene que renovar en ningún momento.

Este tipo de licencia solo está disponible para las personas que conducen automóviles, y para poder obtenerla, quien quiera realizar el trámite debe residir en la Ciudad de México, y cumplir con algunos requisitos.

Requisitos para la licencia de conducir ı Foto: Especial

¿Cuándo termina el registro para la licencia permanente en CDMX?

La licencia de conducir permanente comenzó a ser emitida desde noviembre del 2024, y desde que se abrió este periodo se indicó que esta dejará de tramitarse el 31 de diciembte del 2025.

Esta licencia puede tramitarse en los módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), y de igual manera el trámite puede realizarte en línea, y para obtenerla se requiere aprobar un examen.

De acuerdo con el secretario de Movilidad (SEMOVI), Héctor Ulises García Nieto, “los requisitos para obtener la licencia permanente son los siguientes: contar con una licencia de conducir vigente, no tener sentencias por delitos asociados a siniestros viales y no haber sido sancionado en el Programa “Conduce sin Alcohol”, también conocido como alcoholímetro.”

¿Cómo se puede tramitar la licencia de conducir permanente en línea?

Para poder iniciar el trámite de la licencia de conducir permanente no se debe contar con ningún tipo de adeudo ni tener sentencias por delitos asociados a siniestros viales, por lo que no se debe contar con multas sin pagar o con sanciones del alcoholímetro.

En caso de ser la primera vez que se tramita una licencia, la persona interesada debe tener 18 años cumplidos al momento de realizar el trámite, y de igual manera se debe hacer un curso y examen teórico de conducción y aprobarlo.

El trámite de la licencia de conducir permanente debe realizarse antes del 31 de diciembre, además de los requisitos anteriores, para poder obtenerla se debe realizar el pago correspondiente, que es de mil 500 pesos, y este se verá reflejado en máximo 72 horas.

Además de esto, para poder realizar el trámite de la licencia de conducir permanente se debe contar con una cuenta Llave CDMX, pues a través de esta se realiza todo el trámite, pues se debe iniciar sesión en el portal oficial para poder solicitar un nuevo trámite.

En la cuenta Llave CDMX se debe seleccionar la opción “Nuevo trámite”, y posteriormente se debe elegir la forma de pago, que puede ser en línea o con una línea de captura.

Luego de esos pasos, se debe completar la siguiente información:

Carga de Identificación Oficial

Comprobante de no adeudos

Certificado de Curso Teórico

En cuanto el pago correspondiente se vea reflejado, se enviará al tu correo electrónico de la cuenta Llave CDMX una constancia en la que se encuentra el número de licencia, y esta se puede descargar directamente en la Cuenta Llave CDMX Expediente.