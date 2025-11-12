Mañana seguirá el frío en CDMX: lanzan alerta por bajas temperaturas

Para este domingo, se esperan en México bajas temperaturas y lluvias intensas por el frente frío 27.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este jueves 13 de noviembre, en las zonas altas de las alcaldías al menos 3 alcaldías.

De acuerdo con el informe oficial, se esperan temperaturas mínimas entre 4 °C y 6 °C entre la 01:00 y las 08:00 horas. Las condiciones se deben al ingreso del frente Número 14, que mantendrá el ambiente gélido en el sur y oriente de la capital.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío a muy frío, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. Hacia el mediodía, se prevé un ascenso paulatino de la temperatura, alcanzando máximas de entre 22 °C y 24 °C con cielo mayormente soleado.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 13/11/2025 en partes altas de las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/VAdD86UZNz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 12, 2025

¿Cuáles son las alcaldías con bajas temperaturas?

Las 3 alcaldías que registraran bajas temperaturas de 4 a 6 grados centígrados este jueves son:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se espera que el nuevo frente frío 14 ocasione lluvias ligeras, fuertes rachas de viento y bajas temperaturas durante el vierne y el sábado.

De acuerdo con la alerta, el frío más intenso se va a sentir de la 01:00 de la madrugada a las 08:00 horas del jueves 13 de noviembre.

Recomendaciones de Protección Civil

La SGIRPC pidió a la población tomar precauciones ante el descenso de temperatura, especialmente durante la madrugada.

Debido al descenso de la temperatura, se recomienda a las personas abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, y resguardar a sus mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, así como evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir frutas y verduras con vitamina A y C.

Asimismo, durante la temporada de bajas temperaturas se recomienda utilizar varias capas de ropa al vestir para mantenerse adecuadamente abrigado, y en caso de alerta amarilla, se recomienda usar de una a dos capas de ropa.

La dependencia recordó que con el avance de noviembre inicia la temporada de frentes fríos en la Ciudad de México. Se prevé que las temperaturas sigan descendiendo en las próximas semanas, particularmente en las zonas montañosas del sur de la capital.

