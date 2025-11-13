Marcha de la CNTE HOY 13 de noviembre: estas son las zonas afectadas| EN VIVO

Maestros de la CNTE durante la marcha hacia el Zócalo de la CDMX, el pasado 11 de noviembre.

Militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), desde muy temprana hora, bloquearon accesos a las cuadras principales del Zócalo capitalino, así como a Palacio Nacional.

Durante los primeros minutos de esta protesta, los maestros de la CNTE intentaron saltar las vallas con las que se blindo Palacio Nacional, sin embargo, fueron encapsulados por cuerpos de seguridad.

Se espera que, a lo largo del día, debido al paro de 48 horas al que se convocó en días pasados, continúen las manifestaciones en diversas zonas de la Ciudad de México.

Los profesores disidentes esta mañana en el Centro, ı Foto: Especial.

Reprochan represión

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, reprochó la “represión” que vivieron los integrantes de la CNTE durante la mañana de este jueves cuando intentaron saltar las vallas que blindan Palacio Nacional.

De igual forma se deslindaron del movimiento convocado para el próximo 15 de noviembre por la llamada Generación Z.

Instalan plantón

El contingente que llegó a la Cámara de Diputados instaló un plantón a las afueras de San Lázaro.

▶️#VIDEO | Así comienza a instalarse el plantón de la CNTE frente al Palacio Legislativo de San Lázaro.



📹: Ángel Molina / @LaRazon_mx pic.twitter.com/TloGMsrDJe — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 13, 2025

09:15 horas

Los maestros llegaron a la Cámara de Diputados, aunque todo el perímetro del congreso se encuentra bloqueado por autoridades, mientras piden volver a plantear sus exigencias a los legisladores.

La puerta 1 de acceso a la Cámara de Diputados se encuentra completamente cerrada.

#CiudaddeMéxico



🔴Maestros de la #CNTE marcharon rumbo a la Cámara de Diputados tras protestar en Palacio Nacional. Anuncian plantón de 48 horas.#Mexico #maestros #Mexico pic.twitter.com/MjDZWhCSAr — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) November 13, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT