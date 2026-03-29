Marchas y bloqueos en CDMX HOY 29 de marzo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas, bloqueos y manifestaciones en CDMX para HOY, 29 de marzo.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 29 de marzo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 29 de marzo se prevén 15 concentraciones y ninguna otra forma de protesta.

Concentraciones

Concejo del Pueblo de San Lorenzo Acopilco: En Plaza Cívica San Lorenzo Acopilco (Mina No. 32, Col. San Lorenzo Acopilco, Alc. Cuajimalpa), desde las 09:00 horas.

Colectiva “Justicia Histórica Trans”: En Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), desde las 10:00 horas.

Colectiva Hilos: En Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma No. 199) a las 11:00 y en Parque Centenario (Alc. Coyoacán), desde las 11:00 horas.

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco: En Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco (Adolfo López Mateos No. 323, Alc. Xochimilco), desde las 11:00 horas.

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), desde las 12:00 horas.

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre (12:00 hrs) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00 hrs), desde las 12:00 horas.

Espacio Cromáticx: En Parque Bicentenario (Av. 5 de Mayo No. 290, Col. San Lorenzo Tlaltenango, Alc. Miguel Hidalgo), desde las 12:00 horas.

Defensa Deportivo Xochimilco: En Deportivo Xochimilco campos de béisbol 2 y 3 (Francisco Goitia s/n, Alc. Xochimilco), desde las 12:00 horas.

Colectivo “Plantón Dominical Permanente por Palestina”: En Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Alc. Cuauhtémoc), desde las 12:00 horas.

Direct Action Everywhere Ciudad de México: En Estación “San Juan de Aragón” de la Línea 6 del Metrobús (Alc. Gustavo A. Madero), desde las 13:00 horas.

Músicos que Apoyan a Palestina: En Antigua Sede de la Embajada de Estados Unidos (Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), desde las 13:00 horas.

Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas, A.C.: En Antigua Sede de la Embajada de Estados Unidos (Av. Paseo de la Reforma No. 305, Alc. Cuauhtémoc), desde las 16:00 horas.

Anonymous for the Voiceless Ciudad de México: En Av. Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00 horas.

Liberum A.C.: En Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc), durante el día .

40 Días por la Vida: En diversas sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan), durante el día.

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