Operativo para México vs Portugal concluyó ‘de manera segura, ordenada y con saldo favorable’: Gobierno CDMX

Gobierno capitalino desplegó extenso operativo en inmediaciones de Estadio Banorte para resguardar seguridad en duelo México - Portugal.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que el Operativo Kukulcán, desplegado el sábado en el Estadio Banorte para resguardar el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, terminó “de manera segura, ordenada y con saldo favorable para la ciudadanía”.

No obstante, el Gobierno capitalino lamentó el fallecimiento de un aficionado al interior del Estadio, y remarcó que hubo 17 detenidos por su presunta participación en la reventa de boletos.

A través de un comunicado, la Secgob puntualizó los detalles del operativo desplegado el sábado en las inmediaciones del Estadio para resguardar el duelo que, además de marcar la reinauguración del recinto deportivo, sirvió como preparativo para la Copa Mundial de Fútbol, que comenzará el 11 de junio.

Así se vivía la emoción al exterior del Estadio #CiudadDeMéxico, previo al arranque del México vs. Portugal. 🎉⚽



Aficionadas y aficionados se dieron cita desde temprano para disfrutar de un ambiente familiar, lleno de entusiasmo, colores y pasión por el fútbol. pic.twitter.com/QsIYPfxmoE — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) March 29, 2026

En este sentido, Secgob destacó que los accesos peatonales implementados alrededor del Estadio “permitieron un acceso ágil, fluido y ordenado”.

Asimismo, se refirió a las manifestaciones que se registraron la tarde del sábado, horas antes del inicio del partido, y destacó que, frente a ellas, se privilegió “el diálogo y la escucha de sus peticiones”, con mínimas intervenciones del Grupo de Diálogo y Convivencia.

Por otro lado, destacó que, antes, durante y después del encuentro, se aplicaron un total de 547 pruebas de alcoholemia.

Mientras que, según datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), entre las 15:00 y las 18:30 horas, se registró una afluencia total de 45 mil 968 personas en los servicios de apoyo implementados en las inmediaciones del Estadio.

Destacó que, en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro, se registró una afluencia adicional de 85 mil 680 usuarios.

No obstante, la Secgob destacó que también se registraron incidencias, entre ellas la presencia de revendedores de boletos, hechos por los cuales, al final, se registraron 17 detenciones.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB, la @SSC_CDMX y @LaSEMOVI informan que el Operativo Kukulcán concluyó de manera segura, ordenada y con saldo favorable para la ciudadanía.



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En el mismo sentido, la dependencia se refirió al fallecimiento de un aficionado en las inmediaciones del Estadio, hechos por los cuales, explicó, “se dio parte a las autoridades ministeriales para las investigaciones y los peritajes correspondientes”.

“El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lamenta profundamente el fallecimiento de la persona en el Estadio Ciudad de México. Nuestras condolencias y solidaridad con su familia y seres queridos”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la Secgob destacó que, en el Zócalo, donde se colocaron pantallas para transmitir el partido, se registró una afluencia de 10 mil personas, en “un ambiente familiar, seguro y en calma”.

La Secgob reiteró el compromiso con el Gobierno capitalino de “garantizar que los espacios públicos y eventos masivos se desarrollen en condiciones de seguridad, orden y convivencia pacífica”.

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