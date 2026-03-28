Bloquean Periférico Sur en protesta por gentrificación y falta de agua ante Mundial 2026

Protestan contra gentrificación, falta de agua y despojos en el marco de la organización del Mundial.

Un grupo de manifestantes bloquea el avance sobre Periférico Sur, vialidad que conecta directamente con el Estado Banorte, en protesta por las afectaciones a vecinos que ha provocado la organización en esta sede de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

Desde alrededor del mediodía de este sábado, un grupo de alrededor de medio centenar de manifestantes se concentró sobre Periférico Sur para continuar protestando contra las situaciones adversas que, denuncian, ha provocado la organización de la Copa Mundial.

"Déjanos jugar, ¿o nos vas a reprimir?", se lee en pancarta de manifestantes. ı Foto: Jonathan Castro (La Razón de México)

Entre ellas, acusan situaciones de despojo, falta de agua y una creciente presencia del fenómeno de gentrificación y aumento de precios de la vivienda en las colonias aledañas.

También denuncian que los cortes viales alrededor del Estadio Banorte, en donde se restringe el acceso vehicular, han dificultado que los vecinos lleguen a sus casas por las rutas habituales.

Los manifestantes gritan consignas, leen posicionamientos, ondean banderas rojas y, entre varios, cargan una pancarta de gran tamaño en la que se lee: “Déjanos jugar, ¿o nos vas a reprimir?”.

Bloquean ambos sentidos de Periférico Sur, previo a duelo amistoso México - Portugal. ı Foto: Jonathan Castro (La Razón de México)

Después de iniciado el bloqueo, los manifestantes realizaron una más de las “retas anti-FIFA”, es decir, juegos de fútbol no profesionales celebrados en las calles, con los que se expresa el desacuerdo frente a las situaciones adversas que adjudican a la organización del torneo.

El bloqueo se ha extendido por los dos sentidos de Periférico Sur y al lugar de los hechos han arribado representantes del Gobierno de la Ciudad de México.

A los manifestantes contra el Mundial se sumó otro colectivo pequeño en apoyo a los animales retirados del Refugio Franciscano, en un operativo ejecutado el pasado 7 de enero.

"Vivienda para vivir, no para invertir", se lee en una de las pancartas de los manifestantes. ı Foto: Jonathan Castro (La Razón de México)

La protesta de este sábado ocurre en el contexto del duelo amistoso que se jugará en la tarde en el Estadio Banorte, entre las selecciones de México y Portugal, el cual, aunque no es parte de la Copa Mundial, sí antecede la celebración del torneo.

A causa de esto, autoridades capitalinas desplegaron un fuerte operativo con el objetivo de resguardar la seguridad del evento y sus asistentes. Como parte de esto, cerraron los accesos vehiculares en las inmediaciones del Estadio Banorte y solo permitieron el paso peatonal en algunos puntos.

Periférico es uno de los puntos de acceso peatonal, por lo que, de no llegar a un acuerdo con los manifestantes, la circulación por esta vialidad podría verse afectada.

Manifestaciones “anti-FIFA” como ésta se han llevado a cabo en días recientes y se espera que se repitan en los próximos días, de cara a la inauguración del torneo, el 11 de junio.

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