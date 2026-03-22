Protestan contra afectaciones en agua y vivienda por remodelaciones en Estadio Banorte rumbo al Mundial

Colectivos de manifestantes protestaron este domingo en los alrededores del Estadio Banorte, al sur de la Ciudad de México, para exigir soluciones por las afectaciones en el suministro de agua provocado por los trabajos de remodelación en el recinto, de cara a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, así como contra la gentrificación relacionada con el mismo evento.

Desde alrededor del mediodía de este domingo, alrededor de 20 manifestantes se concentraron en los alrededores del Estadio, sobre avenida Tlalpan, en la colonia Santa Úrsula Coapa, para protestar contra las afectaciones hídricas y en el precio de la vivienda.

Organizan "retas anti-FIFA" en protesta por afectaciones derivadas de remodelaciones rumbo al Mundial. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Ahí, bloquearon el paso y realizaron pintas con leyendas como: “Agua para las casas, no para el Mundial”. También, tocaron música y realizaron pequeños partidos de fútbol, conocidos como “retas anti-FIFA”.

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Durante la manifestación, los colectivos leyeron sus pronunciamientos, en donde denunciaron que empresas detrás de la renovación del Estadio Banorte, con apoyo del Gobierno federal y capitalino, están privatizando el agua de uno de los pozos que abastece a los vecinos de las colonias aledañas al recinto.

Los inconformes, además, denunciaron que el Gobierno capitalino hizo caso omiso a las peticiones ciudadanas sobre el proyecto Jardín de Lluvia, además de que, acusan, no se han realizado acciones suficientes contra la especulación inmobiliaria en los alrededores del estadio.

Exigen solución a privatización de agua y acciones contundentes contra la especulación inmobiliaria. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Así, los manifestantes, además de pedir que las empresas que tomaron control de los pozos de agua la devuelvan al uso público, exigen acciones más contundentes contra la gentrificación.

En días recientes, han surgido manifestaciones y voces de protesta contra situaciones derivadas de la organización de la Copa Mundial de Fútbol, la mayoría relacionadas con afectaciones a las colonias cercanas, o a los medios de transporte que servirán como principales vías de traslado rumbo al Estadio Banorte.

Es el caso de la Línea 2 del Metro, que recientemente cerró la estación San Antonio Abad, mientras que Viaducto y Chabacano (esta última, de gran afluencia entre los capitalinos) operan con horarios limitados.

Se espera que más protestas surjan en los próximos días, mientras que el esperado evento deportivo comenzará el 11 de junio. El partido inaugural se llevará a cabo en el Estadio Banorte, y será un juego entre México y Sudáfrica.

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