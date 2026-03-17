Viven capitalinos caos en Tlalpan

Aunque los puentes vacacionales suelen ser tranquilos en la capital del país, el que ocurrido ayer no lo fue, pues las obras de rehabilitación de cuatro estaciones de la Línea 2 del Metro provocó un caos en Tlalpan, ya que los usuarios salieron a buscar alternativas para continuar sus trayectos.

Las personas que hacían el transbordo de las Líneas 9 y 8 rumbo a la azul no lo lograron, pues personal del Metro les indicaba que la estación estaba cerrada, por lo que debían salir para ir caminando o bien, usar otra ruta del Metro.

El Tip: De lunes a viernes las estaciones Chabacano y Viaducto cerrarán a las 22:00 horas, los sábados a las 20:00 horas y los domingos no darán servicio en todo el día.

“¿Para dónde va?”, preguntó una policía. “Para Colegio Militar”, respondió una usuaria. “Híjole, te recomiendo irte por la 8 hasta Bellas Artes y ahí transbordas, ahí está abierto. La otra sería salir y caminar hasta Pino Suárez, pero ¿para qué te sales?”, dijo la uniformada.

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Algunos pasajeros salían de la estación y preferían caminar sobre Tlalpan con dirección a Cuatro Caminos, otros sólo cruzaban la vialidad para continuar su camino rumbo al sur y había quienes preferían ir a la ruta verde, de Garibaldi a Constitución 1917, para ir a la zona Centro.

Esto ocasionó que los andenes de Chabacano, de la Línea 8, tuvieran una gran presencia de personas durante la tarde, a lo que se sumó el avance lento de los convoyes.

Las autoridades cerraron las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad para continuar con los trabajos de remodelación rumbo al Mundial de Futbol. En el caso de la tercera parada, el Metro informó el fin de semana que no dará servicio hasta nuevo aviso.

Afuera de la estación Xola, cientos de usuarios hicieron fila para abordar alguno de los camiones RTP que apoyaron para trasladarlos hasta Pino Suárez. Desde ese otro punto de la ciudad, la situación era similar.

Algunos pasajeros mencionaron que tardaron más de 20 minutos, aproximadamente, en abordar un camión en la estación Pino Suárez.

“¿Mañana ya van a abrir?”, preguntó un usuario a personal del Metro en Pino Suárez, a lo que éste le respondió que sólo lo harán Chabacano y Viaducto, pero a las 22:00 horas cerrarán, como se ha hecho en las últimas semanas.

A estas obras con miras al Mundial de Futbol se suman la ciclovía sobre Tlalpan, los bajopuentes y la Calzada Flotante, todos en la misma vialidad.