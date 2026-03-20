Pentágono alerta por violencia en México rumbo al Mundial 2026 y refuerza cooperación militar

El reloj que lleva la cuenta regresiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sobre el camellón de Paseo de la Reforma, a la altura del Metro Auditorio.

Un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos encendió las alertas sobre el contexto de seguridad en México a pocos meses del Mundial de 2026.

El documento, que recoge el testimonio conjunto ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el almirante Frank Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, y por Derryck Anderson, subsecretario adjunto del Pentágono para Operaciones Especiales, advierte que la violencia vinculada a cárteles representa un riesgo persistente para dicho evento deportivo.

Datos del Comando de Operaciones Especiales (USSOCOM) señalan que el crimen organizado transnacional mantiene capacidad para afectar la estabilidad regional.

En el reporte se afirma que “la violencia provocada por los cárteles representa desafíos persistentes de seguridad en toda la región”, lo que coloca al territorio mexicano como un punto crítico dentro de la estrategia de seguridad hemisférica.

El documento precisa que el peligro de los cárteles pone en riesgo alrededor de 1.6 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en México, así como a casi 9 millones de turistas que visitan nuestro país cada año.

La evaluación también vincula el aumento de la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico con posibles riesgos para ciudadanos estadounidenses. El texto subraya que la “publicidad reciente” y la percepción de mayor apoyo de Washington en operaciones contra cárteles podrían generar escenarios de vulnerabilidad para personas de dicho país, en especial ante la cercanía de eventos internacionales de alto perfil.

El testimonio conjunto también precisa que las fuerzas especiales estadounidenses “se mantienen listas para brindar apoyo especializado a las fuerzas militares y de seguridad de México con el fin de desmantelar organizaciones narcoterroristas”, lo que apunta a una colaboración más estrecha en operaciones dirigidas a objetivos prioritarios.

Las declaraciones de estos dos funcionarios se suma a la del General Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, quien presentó un informe ante el mismo comité tan solo unos días antes. En su intervención destacó el papel de la coordinación trilateral de cara al torneo internacional.

“Este verano, la sólida relación militar entre Estados Unidos, Canadá y México quedará en evidencia cuando nuestras fuerzas trabajen juntas para garantizar un Mundial seguro”, afirmó.

Esta advertencia cobra mayor peso ante la organización de 13 partidos del Mundial en territorio mexicano, además de encuentros clasificatorios programados semanas antes.

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MSL