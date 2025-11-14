CDMX activa doble Alerta por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó una doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada del sábado 15 de noviembre de 2025 en la capital del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso térmico obedece al avance del Frente Frío 14, que recorrerá gran parte del país.

¿Dónde aplicará cada alerta?

Por medio de un comunicado, Protección Civil capitalina activo las Alertas Naranja y Amarilla en para las siguientes alcaldías.

Con Alerta Naranja en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

En estas alcaldías se esperan temperaturas entre 1 °C y 3 °C, y riesgo de heladas.

Con Alerta Amarilla para:

Gustavo A. Madero

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Asimismo, en estas demarcaciones se esperan temperaturas de entre 4 °C y 6 °C.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 15/11/2025 en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @TlahuacRenace, @A_VCarranza

¿Por qué tanto frío?

La combinación de la masa de aire polar, el frente frío en progreso; favorece que algunas demarcaciones experimenten temperaturas muy bajas al amanecer.

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades han dado varias indicaciones para que la población se proteja del descenso térmico y evite complicaciones de salud:

Vestirse con al menos tres capas de ropa, preferiblemente de algodón o lana.

Hidratación adecuada , consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir nariz y boca si hace viento o el frío es intenso.

Ante síntomas de malestar, acudir al centro de salud más cercano.

El pronóstico de temperaturas tan bajas implica que las mañanas de este sábado podrían ser especialmente frías, sobre todo en las primeras de la madrugada, cuando se espera el punto más bajo del termómetro.

Ante cualquier emergencia, Protección Civil de la CDMX pidió a los ciudadanos comunicarse a los siguientes teléfonos: 911, al 55 5658 1111 de Locatel y al 55 5683 2222.

Además, solicitó a los capitalinos mantenerse informado a través de los canales oficiales; X @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; además del sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

