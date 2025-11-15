Activan doble alerta por bajas temperaturas en la CDMX; seis alcaldías bajo vigilancia

La Ciudad de México volverá a amanecer bajo un ambiente gélido este domingo 16 de noviembre, cuando, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se esperan temperaturas significativamente bajas entre las 00:00 y las 08:00 horas, particularmente en zonas altas de la capital.

Por ello, la dependencia activó la Alerta Naranja y Alerta Amarilla para distintas alcaldías con el fin de que la población tome precauciones ante el riesgo de enfermedades respiratorias, hipotermia y otros efectos asociados al frío extremo.

¿Cuáles son las alcaldías en las que se activaron las alertas?

La alcaldía en la que fue emitida la Alerta Naranja es Tlalpan, donde el termómetro podría descender hasta valores mínimos de entre 1 y 3 °C, especialmente en zonas boscosas y de mayor altitud.

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2025

Por su parte, la Alerta Amarilla fue activada en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas alcaldías se prevén temperaturas mínimas que oscilarán entre 4 y 6 °C.

Aunque se trata de valores menos extremos, la SGIRPC advierte que en algunas colonias situadas en laderas y áreas rurales la sensación térmica podría ser todavía más baja debido al viento y la humedad nocturna.

Recomendaciones oficiales

La autoridad capitalina exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

Entre ellas, vestir al menos tres capas de ropa, usar gorros y bufandas para proteger cabeza y cuello, hidratarse constantemente y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, los cuales fortalecen el sistema inmunológico.

Asimismo, en caso de cualquier malestar, se recomienda acudir a un centro de salud o comunicarse a los números de emergencia de la CDMX.

El frío de este domingo forma parte del patrón típico de la temporada de frentes fríos, que suelen provocar descensos bruscos en las zonas altas de la capital.

Las autoridades mantendrán monitoreo permanente durante la madrugada para emitir actualizaciones en caso de que las temperaturas desciendan más de lo previsto.

Ante cualquier emergencia, Protección Civil de la CDMX pidió a los ciudadanos comunicarse a los siguientes teléfonos: 911, al 55 5658 1111 de Locatel al 55 5683 2222.

Además, solicitó a los capitalinos mantenerse informado a través de los canales oficiales: X @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; además del sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

