Asisten 17 mil personas a ‘Marcha Generación Z‘; Cravioto acusa provocación y violencia

CDMX calcula 17 mil asistentes en la marcha de la Generación Z

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aseguró que la marcha de la “Generación Z”, realizada este fin de semana en el Centro Histórico, reunió “alrededor de 17 mil personas”.

La cifra, ofrecida durante una conferencia de prensa posterior a la movilización, contrastó con estimaciones previas difundidas por distintos sectores y se convirtió en el eje central de la postura del gobierno capitalino sobre los hechos ocurridos.

“Calculamos que reunió alrededor de 17 mil personas, mientras caminó sobre Reforma, no hubo mayor problema; pero al llegar al Zócalo capitalino se dieron hechos de violencia, hechos vandálicos”, afirmó Cravioto.

EN VIVO | Conferencia de Prensa https://t.co/LtMU0JecFQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 15, 2025

El secretario subrayó que el comportamiento de un grupo de manifestantes confirmó las advertencias que —según dijo— había hecho semanas atrás sobre el carácter de la convocatoria.

A partir de esta cifra, Cravioto sostuvo que la movilización no fue una manifestación espontánea de jóvenes, como se difundió en redes sociales durante días previos, sino un acto con “intencionalidad política” promovido, aseguró, por la oposición.

“Se ratificó lo que veníamos viendo: que la convocatoria era para provocar, para generar afectación a Palacio Nacional y a la Suprema Corte”, señaló. “Vimos a dirigentes de la derecha mexicana encabezando la marcha y muy pocos jóvenes”.

El funcionario también defendió la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional, luego de que la decisión generó críticas entre organizadores y asistentes.

Indicó que los elementos de seguridad observaron intentos de derribar las barreras y confrontar a policías, razón por la cual se desplegó una valla humana para evitar daños al inmueble.

“Todos los medios vieron cómo quisieron saltar esas vallas. Las ponemos para evitar contacto entre policías y manifestantes, para evitar saqueo y vandalismo”, apuntó.

Cravioto añadió que preocupa al gobierno capitalino que sectores opositores busquen “alejarse de la vía democrática” y recurran a la violencia en lugar de debatir ideas, en referencia a las discusiones nacionales sobre la revocación de mandato.

Sin embargo, reiteró que en la Ciudad de México se mantiene la garantía plena de libre expresión.

“Respetamos la libre manifestación, pero reprobamos la forma en que se condujeron buena parte de los manifestantes y quienes convocaron, quienes escondieron el rostro y luego preguntaban por qué tanta valla”, concluyó.

MSL