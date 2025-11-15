‘No a la violencia’, dice Sheinbaum por disturbios en el Zócalo: ‘hay que manifestarse de manera pacífica’

Luego de los disturbios registrados este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, al término de la denominada “Marcha de la Generación Z”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las manifestaciones violentas y afirmó que los cambios deben buscarse por la vía pacífica.

Desde Jonuta, Tabasco, la mandataria recordó la convocatoria para este 15 de noviembre, en la que supuestos jóvenes apartidistas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo para denunciar la inseguridad y violencia en el país.

No obstante, hacia el final de la movilización, un grupo de manifestantes derribaron algunas vallas que resguardaban el Palacio Nacional y agredieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, realizaron pintas, lanzaron piedras y provocaron destrozos en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en inmediaciones del Palacio Nacional.

Al rechazar los actos de violencia, Sheinbaum reiteró que “si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica” .

“Hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes, y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, dijo.

Tras repasar distintos episodios históricos del país marcados por la violencia, como la Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana, afirmó que desde 2018, México vive una nueva revolución: la llamada Cuarta Transformación, que, destacó, el expresidente Andrés Manuel López Obrador logró “sin romper un solo vidrio” .

“Esta Cuarta Transformación que vivimos es pacífica. ¿Cómo se logró un cambio en nuestro país? (...) En 2018, de manera pacífica, inició un cambio en nuestro país. Nosotros luchamos con [Andrés Manuel] López Obrador. Desde aquí, desde Tabasco hasta la Ciudad de México, ahí inició su lucha, la lucha de todos nosotros, por la transformación de México, y de manera pacífica, sin romper un sólo vidrio, logramos la transformación del país con el voto de las y los mexicanos", subrayó.

Horas después, en Tabasco, Sheinbaum insistió en que es la paz la única manera de garantizar los derechos de los mexicanos, y adelantó que hablará de la manifestación en su conferencia matutina de este lunes 17 de noviembre.

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad”, agregó.

