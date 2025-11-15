¿Cuál será el horario del Metro de la CDMX para este lunes 17 de noviembre?

Metro y Metrobús de la Ciudad de México ajustarán sus horarios con motivo del Día del trabajo.

La Dirección General del Metro de la Ciudad de México informó que, con motivo del 115° Aniversario de la Revolución Mexicana, el próximo lunes 17 de noviembre el sistema de transporte funcionará con horario de día festivo.

Este ajuste fue anunciado por el Metro CDMX a través de su cuenta oficial en X, bajo el mensaje: “el próximo lunes 17 de noviembre el horario será de día festivo de 07:00 a 24:00 horas”.

#TarjetaInformativa El Metro informa que el próximo lunes 17 de noviembre el horario será de día festivo de 07:00 a 24:00 horas. pic.twitter.com/uexVqewT7m — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 15, 2025

Por su parte, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, ha reforzado la información para los usuarios, destacando que este cambio responde a la demanda habitual en días de asueto para facilitar los traslados en la red.

⚠️ Aviso a las personas usuarias del @MetroCDMX:

El próximo lunes 17 de noviembre, se aplicará el horario establecido para días festivos. El servicio en las 12 Líneas iniciará a las 07:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

Además, como parte del programa “Domingos y días… pic.twitter.com/YmmTxrpUri — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 15, 2025

El ajuste de horario se enmarca dentro de una estrategia más amplia coordinada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), que también contempla modificaciones en otros medios de transporte.

Por ejemplo, el Metrobús operará de 05:00 a 00:00, mientras que el Tren Ligero cerrará alrededor de las 23:30 horas. Además, el Cablebús funcionará de 07:00 a 23:00, y varias líneas de trolebuses también ajustan sus líneas para ese día.

Además del horario del Metro, SEMOVI ha anunciado que los parquímetros y los Módulos de Control Vehicular y Licencias permanecerán cerrados durante esa jornada, lo que podría influir en los patrones de movilidad local.

#Aviso: Estos son los horarios de la #RedDeMovilidadIntegrada para el lunes 17 de noviembre 🚡🚌🚇🚃🚲 ¡Planifica tus viajes! pic.twitter.com/xnhDIHP2zF — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 15, 2025

En cuanto a la movilidad ciclista, se mantendrá activo el programa “Tu bici viaja en Metro”, lo que permite a los usuarios ingresar con bicicletas durante todo el horario de operación ese día festivo.

Autoridades capitalinas recomiendan a los usuarios planear sus trayectos con anticipación: dado que es un día de descanso oficial, se espera un incremento en la demanda de transporte, especialmente en horas pico recreativas o de compras (como las del Buen Fin).

El Metro de la Ciudad de México se ajusta para ofrecer un servicio estable y seguro durante el puente conmemorativo del 17 de noviembre, adaptándose a las necesidades de quienes utilizarán el transporte público para trabajar, pasear o desplazarse por la ciudad.

