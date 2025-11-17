Alistan consultas sobre el Sistema de Cuidados

Paulo Emilio García y Diana Sánchez Barrios, ayer, en la conferencia La Chilanguera de la bancada de Morena.

Los primeros foros de la consulta ciudadana para la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México tienen fecha en la última semana de noviembre, indicó el vocero de la bancada de Morena en el congreso capitalino, Paulo Emilio García.

Durante La Chilanguera, conferencia dominical de los legisladores morenistas, el funcionario local indicó que la consulta comenzará con dos foros públicos, uno será el miércoles 26 de este mes en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, y el segundo, el viernes 28 en el Foro Cultural El Rule, en el Centro Histórico.

El Tip: La encuesta sobre el Sistema Público de Cuidados se podrá responder en línea a través de la liga web https://sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx/

La Razón cuestionó al legislador local de Coyoacán sobre cómo garantizarán la participación de las personas cuidadoras, si la mitad de la población chilanga sufre escasez de tiempo libre y respondió que se tiene contemplada dicha situación.

“Se está buscando que se den en horarios y lugares que posibiliten la participación. Dada la pobreza de tiempo de las personas cuidadoras, mal haríamos en que fuera en horarios laborales solamente. Se ampliará la consulta a través de plataformas digitales, para hacerlo desde casa”, indicó Paulo García.

Mil 116 nuevos equipamientos, agrupados en 316 espacios, contempla el sistema

El Sistema Público de Cuidados, una de las mayores apuestas del Gobierno de Clara Brugada Molina, son políticas públicas, desde infraestructura hasta programas sociales, para reconocer, redistribuir y reducir las labores de cuidados. Dicho trabajo se hace principalmente por mujeres, sin ninguna remuneración económica.

El objetivo final de este sistema es abolir la división sexual del trabajo y, de esta manera, la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en relación con las labores de cuidado. El cuidado contempla tareas domésticas y la atención de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

Además de los foros públicos, la consulta también se dará a partir de la recolección de opiniones, según un cuestionario, en diferentes alcaldías de la ciudad.