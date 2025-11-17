IECM, referente en procesos electorales: Patricia Avendaño

Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), presumió que el organismo que encabeza es la única instancia electoral subnacional certificada bajo la norma internacional ISO/TS 54001:2019 (ISO Electoral) e instó a los demás organismos electorales locales a elevar la calidad de sus procesos democráticos.

“Los beneficios se centran en que los sistemas de gestión electoral aseguran procesos electorales alineados a estándares internacionales y se evalúan a través de auditorías internas”, aseguró la funcionaria al impartir la conferencia magistral “Certificación ISO Electoral: Un compromiso de calidad”.

Asimismo, Avendaño advirtió que se pagaría un alto costo en la curva de aprendizaje si el Instituto Nacional Electoral (INE) asumiera las actividades de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), como el IECM. Una propuesta planteada en el marco de la reforma electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, recomendó poner énfasis en la observación interna para detectar errores. Así como ajustar los procesos que no se cumplen, a fin de transformarlos, adecuarlos y mejorarlos continuamente para que se apeguen a una realidad que no es estática.

cehr